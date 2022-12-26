Курганский санаторий закроют на новогодние праздники

27 декабря 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Санаторий не будет работать из-за ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области санаторий «Озеро Медвежье» из-за ремонта не будет работать с 31 декабря по 8 января. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья», к которому относится санаторий. «Обращаем внимание на то, что с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. работа санатория „Озеро Медвежье“ будет приостановлена для проведения ремонтных работ. С 9 января 2023 г. санаторий „Озеро Медвежье“ возобновит свою работу», — указано в сообщении. Представители санатория объяснили URA.RU, что в на его территории ремонтируют столовую и корпус № 4. «Мы готовимся к сезону, основному заезду отдыхающих, который начинается 24 января. Нам необходимо ввести в эксплуатацию ряд помещений», — рассказали URA.RU в санатории. Представители санатория добавили, что в новогодние праздники у них и так обычно немного постояльцев. Ранее стало известно, что санатории «Озеро Медвежье» и «Лесники» получили категорию «Без звезд». Одну звезду получил санаторий «Сосновая роща». Два из них попали в федеральную программу туристического кэшбэка.

В Курганской области санаторий «Озеро Медвежье» из-за ремонта не будет работать с 31 декабря по 8 января. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья», к которому относится санаторий. «Обращаем внимание на то, что с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. работа санатория „Озеро Медвежье“ будет приостановлена для проведения ремонтных работ. С 9 января 2023 г. санаторий „Озеро Медвежье“ возобновит свою работу», — указано в сообщении. Представители санатория объяснили URA.RU, что в на его территории ремонтируют столовую и корпус № 4. «Мы готовимся к сезону, основному заезду отдыхающих, который начинается 24 января. Нам необходимо ввести в эксплуатацию ряд помещений», — рассказали URA.RU в санатории. Представители санатория добавили, что в новогодние праздники у них и так обычно немного постояльцев. Ранее стало известно, что санатории «Озеро Медвежье» и «Лесники» получили категорию «Без звезд». Одну звезду получил санаторий «Сосновая роща». Два из них попали в федеральную программу туристического кэшбэка.