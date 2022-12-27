Курганский оборонный завод готовится к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) украсили новогоднюю елку снежинками из металла. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия «Курганмашзавод».

«На участке № 970 энергоремонтного цеха появился необычный Снеговик, он „слеплен“ из стеклянных плафонов и электрических лампочек.На участке №340 засверкали мишурой и гирляндами елочки и заблестели техноснежинки», — указано в сообщении канала. Также сообщается, что сотрудники также поставили живую елку в одном из цехов. В помещениях стоят самодельные фигуры снеговика и оленя, которых работники КМЗ смастерили из картона.

Ранее URA.RU писало, что житель города Шумиха Курганской области к Новому году оформил двор своего дома ледяными буквой Z, персонажем советского мультфильма и пингвинами. Местные жители рассказали, что курганец делает такие фигуры каждый год.

Металлическая снежинка, которая украшает елку на курганском оборонном заводе Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»

Снеговик, сделанный сотрудниками КМЗ из стеклянных плафонов и лампочек Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»