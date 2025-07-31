31 июля 2025

В Кургане на несколько дней отключат радио. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев предупредили об отключении радиосигнала
Курганцев предупредили об отключении радиосигнала Фото:

В Кургане ожидается отключение радиосигнала на несколько дней. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«В связи с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ возможно прекращение трансляции перечисленных радиопрограмм. В Кургане с 5-7 августа с 7:00 до 15:00», — предупредили на сайте РТРС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 4 по 10 августа в трех пунктах вещания ожидаются кратковременные перебои в трансляции теле- и радиопрограмм. Ознакомится с расписанием отключений можно здесь.

Отключение радио в Кургане 5-7 августа
Отключение радио в Кургане 5-7 августа
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В Кургане ожидается отключение радиосигнала на несколько дней. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «В связи с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ возможно прекращение трансляции перечисленных радиопрограмм. В Кургане с 5-7 августа с 7:00 до 15:00», — предупредили на сайте РТРС. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 4 по 10 августа в трех пунктах вещания ожидаются кратковременные перебои в трансляции теле- и радиопрограмм. Ознакомится с расписанием отключений можно здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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