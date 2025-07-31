Курганцев предупредили об отключении радиосигнала
В Кургане ожидается отключение радиосигнала на несколько дней. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«В связи с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ возможно прекращение трансляции перечисленных радиопрограмм. В Кургане с 5-7 августа с 7:00 до 15:00», — предупредили на сайте РТРС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 4 по 10 августа в трех пунктах вещания ожидаются кратковременные перебои в трансляции теле- и радиопрограмм. Ознакомится с расписанием отключений можно здесь.
Отключение радио в Кургане 5-7 августа
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