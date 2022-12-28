Ограничения связаны с празднованием Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана из-за проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года, запретят парковку на площади и перекроют участок дороги. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Комсомольской на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина с 06:00 ч. 02.01.2023 г. до 23:00 ч. 08.01.2023 г.; с 06:00 ч. 13.01.2023 г. до 23:00 ч. 19.01.2023 г. <…> Контроль за выполнением данного постановления возложить на директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана Плешкова А.В.», — указано в постановлении, размещенном на сайте.

Другое постановление, размещенное на сайте, связано с запретом стоянки на парковках, размещенных на центральной площади.

С 06:00 23:00 31.12.2022 г. нельзя будет парковаться:

в районе зданий по ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83 со стороны ул. Гоголя;

около зданий по ул. Гоголя, 61, ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 38А со стороны ул. Комсомольской;

возле зданий по ул. Гоголя, 53, ул. Гоголя, 55 со стороны ул. Гоголя.

С 06:00 02.01.2023 г. до 23:00 08.01.2023 г. аналогичный запрет будет действовать:

в районе зданий по ул. Гоголя, 53, ул. Гоголя, 55 со стороны ул. Гоголя;

около зданий по ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83 со стороны ул. Гоголя.

С 06:00 ч. 13.01.2023 г. до 23:00 ч. 19.01.2023 г. нельзя будет парковаться: