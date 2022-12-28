Детей из отдаленных сел ЯНАО обучили робототехнике и инжинирингу

29 декабря 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Мероприятие было направлено на формирование исследовательских компетенций в науке, технологиях и инжиниринге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьников, проживающих в селах Новый Порт и Мыс Каменный (ЯНАО), в текущем году обучили робототехнике, инжинирингу и технологиям виртуальной реальности. Для ребят также будут проводить различные образовательные проекты и в 2023 году, рассказал URA.RU заместитель гендиректора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямал» Евгений Захаров. «В рамках проекта „Класс точных наук“ для школьников прошли семинары и вебинары по естественным наукам, „научные кэмпы“, где они осваивали робототехнику, инжиниринг, технологии виртуальной и дополненной реальности, развивали soft skills. При поддержке компании ямальцы участвовали в районных и региональных образовательных и научных конкурсах», — уточнили в компании. Кроме того, в 2022 году школьники в очередной раз поучаствовали интеллектуальном турнире «Умножая таланты» компании «Газпром нефть». Мероприятие было направлено на формирование исследовательских компетенций в науке, технологиях и инжиниринге. В дальнейшем в рамках проекта «Класс точных наук» будут организованы семинары, в которых примут участие преподаватели из Тюменского индустриального университета, эксперты «Газпром нефти» и представители ведущих вузов России. «В 2023 году компания намерена также развивать сотрудничество с Тюменским региональным центром „Новое поколение“. Сотрудничество пройдет в части обучения по предметам технической направленности для реализации ряда проектов с использованием лабораторных комплексов Центра», — добавили в компании. Ранее сообщалось, что школьники из ЯНАО научились программировать роботов, приняв участие в научном форуме «Полюс знаний». Тогда в мероприятии участвовало 200 старшеклассников и 40 преподавателей из Надыма и Тарко-Сале. Глава государства Владимир Путин в рамках десятилетия науки поставил важную задачу — привлекать молодежь в сферу разработок и науки. Для большего прогресса в науке власти России открывают кванториумы. По мимо этого, российские вузы оборудуют на своих площадках лаборатории и увеличивают количество бюджетных мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьников, проживающих в селах Новый Порт и Мыс Каменный (ЯНАО), в текущем году обучили робототехнике, инжинирингу и технологиям виртуальной реальности. Для ребят также будут проводить различные образовательные проекты и в 2023 году, рассказал URA.RU заместитель гендиректора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямал» Евгений Захаров. «В рамках проекта „Класс точных наук“ для школьников прошли семинары и вебинары по естественным наукам, „научные кэмпы“, где они осваивали робототехнику, инжиниринг, технологии виртуальной и дополненной реальности, развивали soft skills. При поддержке компании ямальцы участвовали в районных и региональных образовательных и научных конкурсах», — уточнили в компании. Кроме того, в 2022 году школьники в очередной раз поучаствовали интеллектуальном турнире «Умножая таланты» компании «Газпром нефть». Мероприятие было направлено на формирование исследовательских компетенций в науке, технологиях и инжиниринге. В дальнейшем в рамках проекта «Класс точных наук» будут организованы семинары, в которых примут участие преподаватели из Тюменского индустриального университета, эксперты «Газпром нефти» и представители ведущих вузов России. «В 2023 году компания намерена также развивать сотрудничество с Тюменским региональным центром „Новое поколение“. Сотрудничество пройдет в части обучения по предметам технической направленности для реализации ряда проектов с использованием лабораторных комплексов Центра», — добавили в компании. Ранее сообщалось, что школьники из ЯНАО научились программировать роботов, приняв участие в научном форуме «Полюс знаний». Тогда в мероприятии участвовало 200 старшеклассников и 40 преподавателей из Надыма и Тарко-Сале. Глава государства Владимир Путин в рамках десятилетия науки поставил важную задачу — привлекать молодежь в сферу разработок и науки. Для большего прогресса в науке власти России открывают кванториумы. По мимо этого, российские вузы оборудуют на своих площадках лаборатории и увеличивают количество бюджетных мест.