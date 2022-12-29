Предприниматель отказался возить пассажиров до Кургана в новогодние праздники

30 декабря 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Перевозчик не сможет выполнять свои рейсы до 8 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Индивидуальный предприниматель Олег Бессонов не сможет до 8 января выполнять рейсы из села Белозерское в Курган. Данная информация размещена в группе «ИС „Белозерское“» в соцсети «Одноклассники». «Автобусный перевозчик в Белозерском муниципальном округе (индивидуальный предприниматель Олег Николаевич Бессонов) закрывает свои рейсы до 8 января, в связи с личными обстоятельствами. Закрыты маршруты: село Белозерское — город Курган. По будням не будет рейсов на 6:30, 13:30 и 17:20. В субботу и воскресенье на 15:15 и 18:00. Пока, эти рейсы закрыты до 8 января 2023 года включительно», — указано в сообщении. Местные жители в комментариях под постом стали переживать за перевозчика, предлагать ему свою помощь и пожелали, чтобы у него все наладилось. На момент написания новости URA.RU не удалось найти контактные данные Бессонова в открытых данных. Ранее представители власти Курганской области искали временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. По временным свидетельствам можно выполнять перевозки до 180 дней.

Индивидуальный предприниматель Олег Бессонов не сможет до 8 января выполнять рейсы из села Белозерское в Курган. Данная информация размещена в группе «ИС „Белозерское“» в соцсети «Одноклассники». «Автобусный перевозчик в Белозерском муниципальном округе (индивидуальный предприниматель Олег Николаевич Бессонов) закрывает свои рейсы до 8 января, в связи с личными обстоятельствами. Закрыты маршруты: село Белозерское — город Курган. По будням не будет рейсов на 6:30, 13:30 и 17:20. В субботу и воскресенье на 15:15 и 18:00. Пока, эти рейсы закрыты до 8 января 2023 года включительно», — указано в сообщении. Местные жители в комментариях под постом стали переживать за перевозчика, предлагать ему свою помощь и пожелали, чтобы у него все наладилось. На момент написания новости URA.RU не удалось найти контактные данные Бессонова в открытых данных. Ранее представители власти Курганской области искали временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. По временным свидетельствам можно выполнять перевозки до 180 дней.