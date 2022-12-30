В ЯНАО простились с военнослужащим, погибшем в ходе СВО

В Гыде простились с Сергеем Пчелинским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего Сергея Пчелинского, погибшего в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Василий Паршаков.

«Сергей погиб вместе с боевым товарищем Андреем Коровиным при исполнении воинского долга. В зону проведения специальной военной операции они отправились добровольцами из Тазовского в конце октября», — написал Паршаков. Коровина похоронили на родине, в Белгородской области.

Глава выразил соболезнования близким военного. «Низкий поклон нашим бойцам за мужество. Вечная память Героям», — добавил Паршаков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.