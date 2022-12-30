30 декабря 2022
29 декабря 2022

В ЯНАО простились с военнослужащим, погибшем в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Гыде простились с Сергеем Пчелинским Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего Сергея Пчелинского, погибшего в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Василий Паршаков.

«Сергей погиб вместе с боевым товарищем Андреем Коровиным при исполнении воинского долга. В зону проведения специальной военной операции они отправились добровольцами из Тазовского в конце октября», — написал Паршаков. Коровина похоронили на родине, в Белгородской области.

Глава выразил соболезнования близким военного. «Низкий поклон нашим бойцам за мужество. Вечная память Героям», — добавил Паршаков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

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В селе Гыда Тазовского района (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего Сергея Пчелинского, погибшего в зоне СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Василий Паршаков. «Сергей погиб вместе с боевым товарищем Андреем Коровиным при исполнении воинского долга. В зону проведения специальной военной операции они отправились добровольцами из Тазовского в конце октября», — написал Паршаков. Коровина похоронили на родине, в Белгородской области. Глава выразил соболезнования близким военного. «Низкий поклон нашим бойцам за мужество. Вечная память Героям», — добавил Паршаков. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля. Одна из ключевых задач СВО — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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