Мэр из ЯНАО поздравил с юбилеем градообразующее предприятие

Предприятию «Газпром добыча Уренгой» исполнилось 45 лет

01 января 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Воронов поблагодарил предприятие за вклад в развитие Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поздравил с 45-летием градообразующее предприятие «Газпром добыча Уренгой» и его сотрудников. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «45 лет назад объединение „Уренгойгаздобыча“ <…> приступило к промышленной разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня предприятие носит название „Газпром добыча Уренгой“ и входит в число наших градообразующих. Поздравляю всех причастных к становлению предприятия и его текущей работе с этой знаменательной датой. С юбилеем!» — говорится в сообщении. Андрей Воронов отметил, что «Газпром добыча Уренгой» является одним из самых престижных и желанных мест работы. Он выразил благодарность предприятию за ежегодно растущий вклад в развитие Нового Уренгоя. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) стала обладателем Гран-при и призером регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В общей сложности предприятие получило пять наград.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поздравил с 45-летием градообразующее предприятие «Газпром добыча Уренгой» и его сотрудников. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «45 лет назад объединение „Уренгойгаздобыча“ <…> приступило к промышленной разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня предприятие носит название „Газпром добыча Уренгой“ и входит в число наших градообразующих. Поздравляю всех причастных к становлению предприятия и его текущей работе с этой знаменательной датой. С юбилеем!» — говорится в сообщении. Андрей Воронов отметил, что «Газпром добыча Уренгой» является одним из самых престижных и желанных мест работы. Он выразил благодарность предприятию за ежегодно растущий вклад в развитие Нового Уренгоя. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) стала обладателем Гран-при и призером регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В общей сложности предприятие получило пять наград.