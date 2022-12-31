Мэр из ЯНАО поздравил с юбилеем градообразующее предприятие

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поздравил с 45-летием градообразующее предприятие «Газпром добыча Уренгой» и его сотрудников. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«45 лет назад объединение „Уренгойгаздобыча“ <…> приступило к промышленной разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня предприятие носит название „Газпром добыча Уренгой“ и входит в число наших градообразующих. Поздравляю всех причастных к становлению предприятия и его текущей работе с этой знаменательной датой. С юбилеем!» — говорится в сообщении.
Андрей Воронов отметил, что «Газпром добыча Уренгой» является одним из самых престижных и желанных мест работы. Он выразил благодарность предприятию за ежегодно растущий вклад в развитие Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) стала обладателем Гран-при и призером регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В общей сложности предприятие получило пять наград.
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