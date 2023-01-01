Заслуженный работник культуры записал поздравительное видео в курганском лесу. Видео

02 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Курганец записал песню-поздравление в зимнем лесу Шадринска Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Заслуженный работник РФ Николай Харлов исполнил песню в зимнем лесу Шадринска в качестве новогоднего поздравления для жителей Курганской области. Соответствующее видео он разместил на своем youtube-канале. «Заслуженный работник культуры России Николай Харлов с очередным новогодним музыкальным подарком», — указано в описании под роликом канала «Родина», на который подписаны более 2,45 тысячи пользователей. Сам Харлов на видео исполнил на баяне песню «Ах, сугробы белые» на стихи Александра Зенцова (г. Шадринск). До этого URA.RU писало, что перед Новым годом курганцы сняли клип на Курганском машиностроительном заводе. В ролике под песню «Ягода-малинка» снялись сотрудники сталечугунолитейного цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи КМЗ.

Заслуженный работник РФ Николай Харлов исполнил песню в зимнем лесу Шадринска в качестве новогоднего поздравления для жителей Курганской области. Соответствующее видео он разместил на своем youtube-канале. «Заслуженный работник культуры России Николай Харлов с очередным новогодним музыкальным подарком», — указано в описании под роликом канала «Родина», на который подписаны более 2,45 тысячи пользователей. Сам Харлов на видео исполнил на баяне песню «Ах, сугробы белые» на стихи Александра Зенцова (г. Шадринск). До этого URA.RU писало, что перед Новым годом курганцы сняли клип на Курганском машиностроительном заводе. В ролике под песню «Ягода-малинка» снялись сотрудники сталечугунолитейного цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи КМЗ.