09 января 2023
08 января 2023

При пожаре в Тюменской области погибла семейная пара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
Пожар произошел в одном из частных домов села Уктус Бердюжского района Фото:

При пожаре в селе Уктус Бердюжского района Тюменской области погибла семейная пара. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там уточнили, что трагедия произошла вечером 9 января.

«9 января 2023 года в 22 часа в квартире одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Суворова в селе Уктус Бердюжского района, в результате тушения пожара обнаружены тела мужчины 1953 г. р. и его супруги 1954 г. р. Без внешних признаков криминальной смерти», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области.

Там добавили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.

Пожар в селе Уктус Бердюжского района произошел вечером 9 января

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При пожаре в селе Уктус Бердюжского района Тюменской области погибла семейная пара. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там уточнили, что трагедия произошла вечером 9 января. «9 января 2023 года в 22 часа в квартире одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Суворова в селе Уктус Бердюжского района, в результате тушения пожара обнаружены тела мужчины 1953 г. р. и его супруги 1954 г. р. Без внешних признаков криминальной смерти», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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