При пожаре в Тюменской области погибла семейная пара. Фото

10 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в одном из частных домов села Уктус Бердюжского района Фото: Илья Московец © URA.RU При пожаре в селе Уктус Бердюжского района Тюменской области погибла семейная пара. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там уточнили, что трагедия произошла вечером 9 января. «9 января 2023 года в 22 часа в квартире одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Суворова в селе Уктус Бердюжского района, в результате тушения пожара обнаружены тела мужчины 1953 г. р. и его супруги 1954 г. р. Без внешних признаков криминальной смерти», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка. Пожар в селе Уктус Бердюжского района произошел вечером 9 января СК по Тюменской области

При пожаре в селе Уктус Бердюжского района Тюменской области погибла семейная пара. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. Там уточнили, что трагедия произошла вечером 9 января. «9 января 2023 года в 22 часа в квартире одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Суворова в селе Уктус Бердюжского района, в результате тушения пожара обнаружены тела мужчины 1953 г. р. и его супруги 1954 г. р. Без внешних признаков криминальной смерти», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.