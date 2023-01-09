09 января 2023
08 января 2023

В школах Тюменской области из-за морозов отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области отменили занятия для учеников 1-4 классов Фото:

Из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюменской области для учеников 1-4 классов были отменены. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Сегодня,10 января. Из-за низкой температуры занятия второй смены в тюменских школах для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

При этом занятия первой смены в школах региона 10 января в той или иной степени отменили во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени. Уроки для школьников областного центра проходят в очном режиме для всех учеников. Подобное решение вызвало непонимание со стороны родителей учащихся.

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Из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюменской области для учеников 1-4 классов были отменены. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня,10 января. Из-за низкой температуры занятия второй смены в тюменских школах для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. При этом занятия первой смены в школах региона 10 января в той или иной степени отменили во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени. Уроки для школьников областного центра проходят в очном режиме для всех учеников. Подобное решение вызвало непонимание со стороны родителей учащихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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