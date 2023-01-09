В школах Тюменской области из-за морозов отменили занятия

10 января 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Тюменской области отменили занятия для учеников 1-4 классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюменской области для учеников 1-4 классов были отменены. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня,10 января. Из-за низкой температуры занятия второй смены в тюменских школах для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. При этом занятия первой смены в школах региона 10 января в той или иной степени отменили во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени. Уроки для школьников областного центра проходят в очном режиме для всех учеников. Подобное решение вызвало непонимание со стороны родителей учащихся.

Из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах Тюменской области для учеников 1-4 классов были отменены. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня,10 января. Из-за низкой температуры занятия второй смены в тюменских школах для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. При этом занятия первой смены в школах региона 10 января в той или иной степени отменили во всех муниципалитетах региона, кроме Тюмени. Уроки для школьников областного центра проходят в очном режиме для всех учеников. Подобное решение вызвало непонимание со стороны родителей учащихся.