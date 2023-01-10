В Тюмени воспитателя-педофила заставят лечиться у психиатра

11 января 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мужчину, пристававшего к детям, отправили в колонию на 15 лет и заставили пройти лечение Фото: Максим Серков © URA.RU В Тюмени руководитель детского кружка, который приставал к своим воспитанницам, приговорен к 15 годам лишения свободы, также суд обязал его пройти лечение у психиатра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Оглашен приговор бывшему руководителю детской студии. Преподаватель признан виновным в 11 эпизодах насильственных действиях сексуального характера, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра», — сообщает пресс-служба. Как ранее писало URA.RU, 37-летний мужчина был преподавателем детского кружка. Он приставал к своим воспитанницам — оставлял их после занятий, просил снять одежду. Мужчину задержали после того, как о происходящем узнала одна из мам девочек. Помимо тюремного срока, тюменца приговорили и к выплате компенсации пострадавшим. В целом он должен заплатить детям 1 850 000 рублей.

В Тюмени руководитель детского кружка, который приставал к своим воспитанницам, приговорен к 15 годам лишения свободы, также суд обязал его пройти лечение у психиатра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Оглашен приговор бывшему руководителю детской студии. Преподаватель признан виновным в 11 эпизодах насильственных действиях сексуального характера, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра», — сообщает пресс-служба. Как ранее писало URA.RU, 37-летний мужчина был преподавателем детского кружка. Он приставал к своим воспитанницам — оставлял их после занятий, просил снять одежду. Мужчину задержали после того, как о происходящем узнала одна из мам девочек. Помимо тюремного срока, тюменца приговорили и к выплате компенсации пострадавшим. В целом он должен заплатить детям 1 850 000 рублей.