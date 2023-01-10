10 января 2023

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за аварии, в которой пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
ДТП произошло недалеко от Заводоуковска Фото:

Движение на трассе Тюмень — Омск частично ограничено из-за ДТП, в котором пострадали двое детей: мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев и 4-летняя девочка. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ГИБДД.

«В ДТП под Заводоуковском пострадали девушка- водитель из Тюмени и двое ее малолетних детей. Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области.

Там уточнили, что авария произошла в районе Заводоуковска. По предварительным данным, 27-летняя водитель Renault Logan, в автомобиле которой ехали дети, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Иные обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП пострадали двое детей

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Движение на трассе Тюмень — Омск частично ограничено из-за ДТП, в котором пострадали двое детей: мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев и 4-летняя девочка. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ГИБДД. «В ДТП под Заводоуковском пострадали девушка- водитель из Тюмени и двое ее малолетних детей. Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области. Там уточнили, что авария произошла в районе Заводоуковска. По предварительным данным, 27-летняя водитель Renault Logan, в автомобиле которой ехали дети, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Иные обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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