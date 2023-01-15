15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Федеральную трассу Тюмень — Омск частично перекрыли из-за смертельного ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за также ДТП было ограничено движение Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) частично перекрыли федеральную автотрассу из-за смертельного ДТП, в котором погибли отец с дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Два человека погибли в ДТП на 70-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Столкнулись Lada Kalina и Kia Rio. В Lada погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Пассажирка Lada, жена водителя и 33-летний водитель Kia в больнице», — указано в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Из-за аварии движение организовали в реверсивном режиме по одной полосе и пригласили автоинспекторов до решения всех вопросов. Ранее URA.RU сообщало, что неделей ранее трассу Тюмень — Омск также перекрывали из-за ДТП, в котором пострадали двое детей.

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Фото:

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) частично перекрыли федеральную автотрассу из-за смертельного ДТП, в котором погибли отец с дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Два человека погибли в ДТП на 70-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Столкнулись Lada Kalina и Kia Rio. В Lada погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Пассажирка Lada, жена водителя и 33-летний водитель Kia в больнице», — указано в telegram-канале пресс-службы ведомства. Из-за аварии движение организовали в реверсивном режиме по одной полосе и пригласили автоинспекторов до решения всех вопросов. Ранее URA.RU сообщало, что неделей ранее трассу Тюмень — Омск также перекрывали из-за ДТП, в котором пострадали двое детей.
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