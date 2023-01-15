Курганцам предлагают заливать бетон в Донбассе за 120 тысяч рублей

16 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Бетонщикам из Кургана обещают платить в Донбассе 120 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области ищут бетонщиков для работы в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на популярном сайте с объявлениями. «Для работы на объектах в Донбассе требуются бетонщики, дорожные и подсобные рабочие. Срок вахты — 60 дней, 11-часовой рабочий день. Официальное оформление. Заработная плата: 90 000 — 120 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам бесплатно предоставляется жилье в вагончиках, спецодежда и трехразовое питание. Кроме того, работодатель берет на себя расходы за проезд в две стороны и медкомиссию. Также вахтовикам оплачиваются больничные и отпускные. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работу вахтой в Запорожской области. Монтажникам обещают зарплату до 250 тысяч рублей. До этого сообщалось, что в Кургане для работы в Донбассе ищут дорожников за 90 тысяч рублей. Также были открыты вакансии строителей, кровельщиков и слесарей. Вахтовикам, которые будут восстанавливать социальную инфраструктуру в ЛДНР, готовы платить до 200 тысяч рублей.

В Курганской области ищут бетонщиков для работы в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на популярном сайте с объявлениями. «Для работы на объектах в Донбассе требуются бетонщики, дорожные и подсобные рабочие. Срок вахты — 60 дней, 11-часовой рабочий день. Официальное оформление. Заработная плата: 90 000 — 120 000 рублей», — указано в объявлении. Работникам бесплатно предоставляется жилье в вагончиках, спецодежда и трехразовое питание. Кроме того, работодатель берет на себя расходы за проезд в две стороны и медкомиссию. Также вахтовикам оплачиваются больничные и отпускные. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работу вахтой в Запорожской области. Монтажникам обещают зарплату до 250 тысяч рублей. До этого сообщалось, что в Кургане для работы в Донбассе ищут дорожников за 90 тысяч рублей. Также были открыты вакансии строителей, кровельщиков и слесарей. Вахтовикам, которые будут восстанавливать социальную инфраструктуру в ЛДНР, готовы платить до 200 тысяч рублей.