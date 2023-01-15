Тюменский прокурор взял на контроль расследование ДТП, в котором погибли отец и дочь

16 января 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Смертельная авария произошла утром 16 января Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств ДТП в Ялуторовском районе, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла ранним утром 16 января. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль результаты процессуальной проверки о ДТП в Ялуторовском районе. 16 января 2022 года на 70 км автодороги „Тюмень-Омск“ в Ялуторовском районе области 60-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio», — указано в сообщении областной прокуратуры. Жертвами ДТП стали водитель Lada Kalina и его дочь, которая также находилась в салоне автомобиля. Еще трое пострадавших были госпитализированы в одну из тюменских больниц. Ранее URA.RU писало о том, что в Ялуторовском районе перекрыли федеральную автотрассу из-за смертельного ДТП, в котором погибли отец с дочерью. Смертельная авария произошла на 70-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Омск».

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств ДТП в Ялуторовском районе, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла ранним утром 16 января. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль результаты процессуальной проверки о ДТП в Ялуторовском районе. 16 января 2022 года на 70 км автодороги „Тюмень-Омск“ в Ялуторовском районе области 60-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio», — указано в сообщении областной прокуратуры. Жертвами ДТП стали водитель Lada Kalina и его дочь, которая также находилась в салоне автомобиля. Еще трое пострадавших были госпитализированы в одну из тюменских больниц. Ранее URA.RU писало о том, что в Ялуторовском районе перекрыли федеральную автотрассу из-за смертельного ДТП, в котором погибли отец с дочерью. Смертельная авария произошла на 70-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Омск».