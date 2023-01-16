В музее в Пермском крае появились подушки в виде древних животных

В музее покажут остатки древних животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В музее Кизеловского угольного бассейна в Губахе (Пермский край) появились подушки в виде древнего животного дикинсонии. Эти существа обитали на земле более 500 млн лет назад. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Подушка очень мягкая и уютная, повторяющая форму наиболее характерного животного эдиакарского периода — дикинсонии. Приходите в Музей КУБа и забирайте свою дикинсонию!» — говорится в группе. Ранее по мотивам древних животных в музее уже создали сувенирные настольные игры и наклейки.

Сувениры были сделаны сотрудницей музея в рамках экспозиции «Парк эдиакарского периода», которая открылась в конце прошлого года. Выставка посвящена первым животным на земле, останки которых нашли в Широковском водохранилище. Одними из них были дикинсонии — животные размером от 1 мм до 1,5 м с вытянутым и рифленым тельцем.