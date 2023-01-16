16 января 2023

В музее в Пермском крае появились подушки в виде древних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть скелета мозазавра, найденного на Южном Урале на левом берегу реки Теча в Кунашакском районе Челябинской области. Челябинск, аммонит, окаменелости, палеонтология
В музее покажут остатки древних животных Фото:

В музее Кизеловского угольного бассейна в Губахе (Пермский край) появились подушки в виде древнего животного дикинсонии. Эти существа обитали на земле более 500 млн лет назад. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Подушка очень мягкая и уютная, повторяющая форму наиболее характерного животного эдиакарского периода — дикинсонии. Приходите в Музей КУБа и забирайте свою дикинсонию!» — говорится в группе. Ранее по мотивам древних животных в музее уже создали сувенирные настольные игры и наклейки.

Сувениры были сделаны сотрудницей музея в рамках экспозиции «Парк эдиакарского периода», которая открылась в конце прошлого года. Выставка посвящена первым животным на земле, останки которых нашли в Широковском водохранилище. Одними из них были дикинсонии — животные размером от 1 мм до 1,5 м с вытянутым и рифленым тельцем.

Одна из подушек в виде дикинсонии

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В музее Кизеловского угольного бассейна в Губахе (Пермский край) появились подушки в виде древнего животного дикинсонии. Эти существа обитали на земле более 500 млн лет назад. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте». «Подушка очень мягкая и уютная, повторяющая форму наиболее характерного животного эдиакарского периода — дикинсонии. Приходите в Музей КУБа и забирайте свою дикинсонию!» — говорится в группе. Ранее по мотивам древних животных в музее уже создали сувенирные настольные игры и наклейки. Сувениры были сделаны сотрудницей музея в рамках экспозиции «Парк эдиакарского периода», которая открылась в конце прошлого года. Выставка посвящена первым животным на земле, останки которых нашли в Широковском водохранилище. Одними из них были дикинсонии — животные размером от 1 мм до 1,5 м с вытянутым и рифленым тельцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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