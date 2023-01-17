У «Почты России» не нашлось денег, чтобы отремонтировать отделение в Тюмени

Помещение пришло в непригодность, но на его ремонт нет средств Фото: Илья Московец © URA.RU

У «Почты России» не хватает бюджетных средств, чтобы отремонтировать разрушающееся отделение, которое находится в одном из тюменских районов. Об этом ведомство уведомило редакцию URA.RU, ответив на запрос журналистов.

«Приносим извинения нашим клиентам. Мы отремонтируем это отделение, когда появится финансовая возможность», — кратко отчитались в пресс-службе «Почты России».

Речь идет об отделении, расположенном на улице Ершова. Ранее в агентство обратились местные жители, которых обеспокоило состояние помещения. Они сравнили его со зданиями «после бомбежки». На снимках, предоставленных журналистам, видна отвалившаяся штукатурка, оголенные провода и кирпичи на стенах, разбитая плитка на полу.