17 января 2023

У «Почты России» не нашлось денег, чтобы отремонтировать отделение в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, почта россии, магнитогорск
Помещение пришло в непригодность, но на его ремонт нет средств Фото:

У «Почты России» не хватает бюджетных средств, чтобы отремонтировать разрушающееся отделение, которое находится в одном из тюменских районов. Об этом ведомство уведомило редакцию URA.RU, ответив на запрос журналистов.

«Приносим извинения нашим клиентам. Мы отремонтируем это отделение, когда появится финансовая возможность», — кратко отчитались в пресс-службе «Почты России».

Речь идет об отделении, расположенном на улице Ершова. Ранее в агентство обратились местные жители, которых обеспокоило состояние помещения. Они сравнили его со зданиями «после бомбежки». На снимках, предоставленных журналистам, видна отвалившаяся штукатурка, оголенные провода и кирпичи на стенах, разбитая плитка на полу.

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У «Почты России» не хватает бюджетных средств, чтобы отремонтировать разрушающееся отделение, которое находится в одном из тюменских районов. Об этом ведомство уведомило редакцию URA.RU, ответив на запрос журналистов. «Приносим извинения нашим клиентам. Мы отремонтируем это отделение, когда появится финансовая возможность», — кратко отчитались в пресс-службе «Почты России». Речь идет об отделении, расположенном на улице Ершова. Ранее в агентство обратились местные жители, которых обеспокоило состояние помещения. Они сравнили его со зданиями «после бомбежки». На снимках, предоставленных журналистам, видна отвалившаяся штукатурка, оголенные провода и кирпичи на стенах, разбитая плитка на полу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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