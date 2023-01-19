19 января 2023

Тюменские бойцы показали свой быт на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Тюменцы построили из подручных средств баню Фото:

Военных из Тюмени, участвующие в специальной военной операции, показали баню, построенную в полевых условиях своими руками. Видео об этом опубликовал телеграм-канал информационного центра правительсва Тюменской области. Печи внутри бани были переданы жителями области в помощь бойцам.

На видео Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, вместе с военным рассматривает помещение бани. «Баню построили сами, все из подручных средств. Личный состав моется каждый день, паримся», — рассказывает на видео боец-участник СВО.

Инфоцентр сообщает, что печи, которыми отапливается баня, переданы в помощь бойцам гражданами Тюменской области. Помещение имеет две отдельные комнаты — раздевалку и моечную.

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Военных из Тюмени, участвующие в специальной военной операции, показали баню, построенную в полевых условиях своими руками. Видео об этом опубликовал телеграм-канал информационного центра правительсва Тюменской области. Печи внутри бани были переданы жителями области в помощь бойцам. На видео Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, вместе с военным рассматривает помещение бани. «Баню построили сами, все из подручных средств. Личный состав моется каждый день, паримся», — рассказывает на видео боец-участник СВО. Инфоцентр сообщает, что печи, которыми отапливается баня, переданы в помощь бойцам гражданами Тюменской области. Помещение имеет две отдельные комнаты — раздевалку и моечную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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