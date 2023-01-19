В ЯНАО приехал в отпуск военнослужащий, участвовавший в СВО с первых дней

В Салехард в отпуск из зоны СВО вернулся военнослужащий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Салехард (ЯНАО) в отпуск из зоны СВО вернулся военнослужащий Виктор К., подписавший контракт сразу после начала спецоперации. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «Вконтакте».

«Сейчас домой в короткий отпуск с четким намерением вернуться к боевым товарищам. Об этом он рассказал в аэропорту всем, кто приехал его торжественно встретить — военному комиссару Салехарда, представителям администрации города, общественным активистам „Боевого братства“ и конечно, родным и близким», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что в аэропорту участника спецоперации встречали отец, сестра и маленькая дочь. Помимо этого отмечено, что Виктор К. удостоен ордена «Ахмат-Спецназ» за мужество, проявленное в ходе СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальский активист Алексей Шевцов записался добровольцем, чтобы поехать на спецоперацию. Он присоединится к бойцам в ближайшее время.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу — помочь мирному населению ДНР и ЛНР.