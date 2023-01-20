В Кургане проведут экскурсии по филармонии

21 января 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

С 25 января начнут проводить экскурсии по курганской филармонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане организуют экскурсии по областной филармонии. Согласно сервису «Яндекс Афиша» билет стоит сто рублей. Экскурсии будут проводить с 25 января по 22 февраля каждую среду в 17:00. «Во время экскурсии вы познакомитесь с историей создания одного из самых лучших концертных залов России и узнаете о его технических возможностях. Побываете там, куда вход зрителям обычно запрещен — в мире закулисья. Сможете задать интересующие вас вопросы и пообщаться с сотрудниками филармонии. Порадуете себя и своих близких интересными кадрами, сделанными в этом удивительном месте», — указано в анонсе «Яндекс Афиши». Ранее курганцев звали на редкую экскурсию, которая проходит раз в год. В этом году ее провели второго января.

В Кургане организуют экскурсии по областной филармонии. Согласно сервису «Яндекс Афиша» билет стоит сто рублей. Экскурсии будут проводить с 25 января по 22 февраля каждую среду в 17:00. «Во время экскурсии вы познакомитесь с историей создания одного из самых лучших концертных залов России и узнаете о его технических возможностях. Побываете там, куда вход зрителям обычно запрещен — в мире закулисья. Сможете задать интересующие вас вопросы и пообщаться с сотрудниками филармонии. Порадуете себя и своих близких интересными кадрами, сделанными в этом удивительном месте», — указано в анонсе «Яндекс Афиши». Ранее курганцев звали на редкую экскурсию, которая проходит раз в год. В этом году ее провели второго января.