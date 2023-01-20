20 января 2023

В Кургане проведут экскурсии по филармонии

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Зимний Курган., филармония, зима, город курган
С 25 января начнут проводить экскурсии по курганской филармонии Фото:

В Кургане организуют экскурсии по областной филармонии. Согласно сервису «Яндекс Афиша» билет стоит сто рублей. Экскурсии будут проводить с 25 января по 22 февраля каждую среду в 17:00.

«Во время экскурсии вы познакомитесь с историей создания одного из самых лучших концертных залов России и узнаете о его технических возможностях. Побываете там, куда вход зрителям обычно запрещен — в мире закулисья. Сможете задать интересующие вас вопросы и пообщаться с сотрудниками филармонии. Порадуете себя и своих близких интересными кадрами, сделанными в этом удивительном месте», — указано в анонсе «Яндекс Афиши».

Ранее курганцев звали на редкую экскурсию, которая проходит раз в год. В этом году ее провели второго января.

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В Кургане организуют экскурсии по областной филармонии. Согласно сервису «Яндекс Афиша» билет стоит сто рублей. Экскурсии будут проводить с 25 января по 22 февраля каждую среду в 17:00. «Во время экскурсии вы познакомитесь с историей создания одного из самых лучших концертных залов России и узнаете о его технических возможностях. Побываете там, куда вход зрителям обычно запрещен — в мире закулисья. Сможете задать интересующие вас вопросы и пообщаться с сотрудниками филармонии. Порадуете себя и своих близких интересными кадрами, сделанными в этом удивительном месте», — указано в анонсе «Яндекс Афиши». Ранее курганцев звали на редкую экскурсию, которая проходит раз в год. В этом году ее провели второго января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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