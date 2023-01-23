Медведев назвал способ уничтожения врагов России

Для того, чтобы враждебные России политические силы были устранены, необходимо использовать формы межпартийного диалога. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную [антироссийскую] политику, должны быть устранены из политического ландшафта. <…> Для этого нужно использовать деятельность непарламентских партий, межпартийных объединений и другие формы межпартийного диалога», — уточнил Дмитрий Медведев в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». Трансляция ведется «ВКонтакте». Также он отметил, что важно объединить силы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций, всех общественных сил для достижения целей спецоперации на Украине.
Ранее Медведев подчеркнул, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны. Данное заявление также было сделано в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». В ходе заседания обсуждались итоги работы партии за прошлый год и планы на текущий.
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Для того, чтобы враждебные России политические силы были устранены, необходимо использовать формы межпартийного диалога. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную [антироссийскую] политику, должны быть устранены из политического ландшафта. <…> Для этого нужно использовать деятельность непарламентских партий, межпартийных объединений и другие формы межпартийного диалога», — уточнил Дмитрий Медведев в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». Трансляция ведется «ВКонтакте». Также он отметил, что важно объединить силы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций, всех общественных сил для достижения целей спецоперации на Украине. Ранее Медведев подчеркнул, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны. Данное заявление также было сделано в ходе заседание Бюро Высшего совета «Единой России». В ходе заседания обсуждались итоги работы партии за прошлый год и планы на текущий.