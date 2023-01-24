Прокуратура: курганские власти тормозили «гаражную амнистию»

25 января 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана тормозила исполнение федерального закона о земельных участках под гаражи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Кургана вынесла постановление, по которому администрация города обязана выдать землю под гаражи в собственность местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Решение вопроса о предоставлении гражданам земельных участков для размещения гаражей осуществлялось департаментом архитектуры администрации Кургана без учета положений законодательства РФ. Прокурором города главе города внесено представление об устранении нарушений», — указано в сообщении ведомства. По информации на сайте областной прокуратуры, в законе «Гаражной амнистии» прописано, что воспользоваться правом на получение в собственность участка под гаражом может любой гражданин, если его постройка соответствует требованиям федерального закона. Сообщается, что гараж должен быть построен отдельно от жилого дома и до декабря 2004 года. Как указано на сайте ведомства, требования прокурора удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что из-за решения мэрии десятки курганцев останутся без гаражей. Городские власти решили снести 28 построек, которые установлены самовольно.

Прокуратура Кургана вынесла постановление, по которому администрация города обязана выдать землю под гаражи в собственность местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Решение вопроса о предоставлении гражданам земельных участков для размещения гаражей осуществлялось департаментом архитектуры администрации Кургана без учета положений законодательства РФ. Прокурором города главе города внесено представление об устранении нарушений», — указано в сообщении ведомства. По информации на сайте областной прокуратуры, в законе «Гаражной амнистии» прописано, что воспользоваться правом на получение в собственность участка под гаражом может любой гражданин, если его постройка соответствует требованиям федерального закона. Сообщается, что гараж должен быть построен отдельно от жилого дома и до декабря 2004 года. Как указано на сайте ведомства, требования прокурора удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что из-за решения мэрии десятки курганцев останутся без гаражей. Городские власти решили снести 28 построек, которые установлены самовольно.