24 января 2023

Прокуратура: курганские власти тормозили «гаражную амнистию»

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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, гаражи, гараж
Мэрия Кургана тормозила исполнение федерального закона о земельных участках под гаражи Фото:

Прокуратура Кургана вынесла постановление, по которому администрация города обязана выдать землю под гаражи в собственность местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Решение вопроса о предоставлении гражданам земельных участков для размещения гаражей осуществлялось департаментом архитектуры администрации Кургана без учета положений законодательства РФ. Прокурором города главе города внесено представление об устранении нарушений», — указано в сообщении ведомства.

По информации на сайте областной прокуратуры, в законе «Гаражной амнистии» прописано, что воспользоваться правом на получение в собственность участка под гаражом может любой гражданин, если его постройка соответствует требованиям федерального закона. Сообщается, что гараж должен быть построен отдельно от жилого дома и до декабря 2004 года. Как указано на сайте ведомства, требования прокурора удовлетворены.

Ранее URA.RU писало, что из-за решения мэрии десятки курганцев останутся без гаражей. Городские власти решили снести 28 построек, которые установлены самовольно.

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Прокуратура Кургана вынесла постановление, по которому администрация города обязана выдать землю под гаражи в собственность местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Решение вопроса о предоставлении гражданам земельных участков для размещения гаражей осуществлялось департаментом архитектуры администрации Кургана без учета положений законодательства РФ. Прокурором города главе города внесено представление об устранении нарушений», — указано в сообщении ведомства. По информации на сайте областной прокуратуры, в законе «Гаражной амнистии» прописано, что воспользоваться правом на получение в собственность участка под гаражом может любой гражданин, если его постройка соответствует требованиям федерального закона. Сообщается, что гараж должен быть построен отдельно от жилого дома и до декабря 2004 года. Как указано на сайте ведомства, требования прокурора удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что из-за решения мэрии десятки курганцев останутся без гаражей. Городские власти решили снести 28 построек, которые установлены самовольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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