Десятки курганцев останутся без гаражей из-за решения мэрии

28 ноября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

В курганском микрорайоне снесут 28 металлических гаражей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане часть жителей микрорайона Рябково останется без металлических гаражей. Городские власти приняли решение снести более двух десятков самовольно установленных построек. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве — 28 объектов по адресу: город Курган, ул. Чернореченская, в районе многоквартирного дома № 119. Организовать демонтаж не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения сообщения о планируемом сносе», — говорится в опубликованном документе. Контролировать данное постановление будет директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Нина Юшкова. Ранее URA.RU писало, что осенью власти города предупреждали курганцев о сносе гаражей и хозяйственных построек возле стадиона «Локомотив». В соответствующем постановлении было указано, что объекты необходимо демонтировать к середине ноября.

В Кургане часть жителей микрорайона Рябково останется без металлических гаражей. Городские власти приняли решение снести более двух десятков самовольно установленных построек. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве — 28 объектов по адресу: город Курган, ул. Чернореченская, в районе многоквартирного дома № 119. Организовать демонтаж не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения сообщения о планируемом сносе», — говорится в опубликованном документе. Контролировать данное постановление будет директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Нина Юшкова. Ранее URA.RU писало, что осенью власти города предупреждали курганцев о сносе гаражей и хозяйственных построек возле стадиона «Локомотив». В соответствующем постановлении было указано, что объекты необходимо демонтировать к середине ноября.