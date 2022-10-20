Курганский подросток из скандального детдома заявил об избиении в отделе полиции

21 октября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Подросток, обвиняемый в истязании двухлетнего ребенка в Кипельском детском доме (Юргамышский район Курганской области), рассказал, что его избил сотрудник в отделе полиции. Об этом URA.RU сообщил председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов, который поддерживает юношу. «Подросток, которого сейчас судят по обвинению в истязании ребенка в Кипельском детдоме, рассказал, что его избил сотрудник Юргамышского отдела полиции. По его словам, в отдел его привезли ночью, завели в помещение, где находились две женщины-сотрудницы. Оперативник попросил женщин выйти, после чего ударил подростка рукой и пинал ногами в берцах, заставлял отжиматься, требовал от него информацию, в том числе не относящуюся к делу. У парня даже остались шрамы. Также ему не давали есть и спать почти сутки. Прибывший представитель подростка потребовала накормить его, после чего ему дали чай. Парень сообщил об этом в суде и своему адвокату», — рассказал Леонов. По словам Юрия Леонова, по озвученной в суде информации должна быть проведена проверка. «Этот подросток по сути еще ребенок, он ничего чудовищного не совершил, чтобы к нему так относиться. То, что произошло в Кипели, я считаю, шалость со стороны подростка, который в своей жизни видел мало хорошего. Парень не со зла так обращался с ребенком. Это ответственность взрослых, которые допустили подобную ситуацию», — считает он. Сейчас подросток проходит обучение в техникуме, после чего планирует пойти в армию. Судебное следствие по его делу продолжается. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Курганской области с просьбой прокомментировать, начата ли проверка по заявлению подростка, ответ пока не поступил. В ноябре 2021 года URA.RU писало, что в интернете появилась запись, как подростки в детдоме села Кипель издеваются над двухлетним малышом. В отношении 16-летнего воспитанника детдома было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Малыш попал в детдом после закрытия единственного в Кургане дома ребенка. После ЧП психологи, работавшие с подростком, заявили, что у него не было агрессии к малышу — он считал такое обращение игрой. Председатель родкомитета в Курганской области Юрий Леонов призвал не лишать свободы обвиненного в истязании подростка. Пострадавшего малыша, а также трех его братьев и сестру из детдомов вернули родной матери. Детдом в Кипели считается скандальным из-за громких происшествий. Ранее трое его воспитанников — сторонников АУЕ были осуждены за нападение на полицейских.