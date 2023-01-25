Уникальный одноколесный мотоцикл изобрели из подручных материалов в Тобольске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тобольска Тюменской области сконструировали одноколесный мотоцикл из подручных материалов для участия в чемпионате мира по мотогонкам на льду. Об этом стало известно из публикации telegram-канала Ural Mash.

«Унимото должно ехать на одном колесе. Все, что впереди — не должно касаться земли. Унимото — это одноколесное транспортное средство, созданное из подручных материалов, свободный полет инженерной мысли», — сообщил тюменец, создавший транспорт.

Владелец уникального транспорта обучает юных тобольчан в собственном кружке по мототранспорту. Воспитанники помогли ему создать уникальный одноколесный мотоцикл.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Тюменские ученые изобрели «живую линзу». Уникальное изобретение способно имитировать зрачок.