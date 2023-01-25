25 января 2023

Тюменцы изобрели одноколесный мотоцикл, используя подручные материалы. Видео

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , колесо, мотоциклы, мотоцикл урал
Уникальный одноколесный мотоцикл изобрели из подручных материалов в Тобольске Фото:

Жители Тобольска Тюменской области сконструировали одноколесный мотоцикл из подручных материалов для участия в чемпионате мира по мотогонкам на льду. Об этом стало известно из публикации telegram-канала Ural Mash.

«Унимото должно ехать на одном колесе. Все, что впереди — не должно касаться земли. Унимото — это одноколесное транспортное средство, созданное из подручных материалов, свободный полет инженерной мысли», — сообщил тюменец, создавший транспорт.

Владелец уникального транспорта обучает юных тобольчан в собственном кружке по мототранспорту. Воспитанники помогли ему создать уникальный одноколесный мотоцикл.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Тюменские ученые изобрели «живую линзу». Уникальное изобретение способно имитировать зрачок.

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Жители Тобольска Тюменской области сконструировали одноколесный мотоцикл из подручных материалов для участия в чемпионате мира по мотогонкам на льду. Об этом стало известно из публикации telegram-канала Ural Mash. «Унимото должно ехать на одном колесе. Все, что впереди — не должно касаться земли. Унимото — это одноколесное транспортное средство, созданное из подручных материалов, свободный полет инженерной мысли», — сообщил тюменец, создавший транспорт. Владелец уникального транспорта обучает юных тобольчан в собственном кружке по мототранспорту. Воспитанники помогли ему создать уникальный одноколесный мотоцикл. Ранее URA.RU сообщало о том, как Тюменские ученые изобрели «живую линзу». Уникальное изобретение способно имитировать зрачок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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