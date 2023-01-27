Посольство РФ: слова Джонсона о переговорах по Украине подтверждают, что Западу нельзя доверять

28 января 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Откровения Бориса Джонсона о нормандском формате огорчили посольство РФ в Лондоне Фото: Официальный сайт президента Украины Утверждения бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат для мирного разрешения конфликта на Украине является фикцией, ставят под сомнение возможность договорится с Западом. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — цитирует ТАСС заявление посольства РФ. По мнению дипмиссии, Лондон и западные страны заранее приняли решение об эскалации конфликта и готовили к этому «своих киевских протеже, накачивая их оружием». Посольство РФ сожалеет, что Джонсон пользуется «методами подлога, обмана и фальсификации». Борис Джонсон ранее говорил, что нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Украине — это дипломатическая имитация. В 2015 году на очередной встрече в нормандском формате был принят комплекс мер по исполнению Минских соглашений.

Утверждения бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат для мирного разрешения конфликта на Украине является фикцией, ставят под сомнение возможность договорится с Западом. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — цитирует ТАСС заявление посольства РФ. По мнению дипмиссии, Лондон и западные страны заранее приняли решение об эскалации конфликта и готовили к этому «своих киевских протеже, накачивая их оружием». Посольство РФ сожалеет, что Джонсон пользуется «методами подлога, обмана и фальсификации». Борис Джонсон ранее говорил, что нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Украине — это дипломатическая имитация. В 2015 году на очередной встрече в нормандском формате был принят комплекс мер по исполнению Минских соглашений.