27 января 2023

Посольство РФ: слова Джонсона о переговорах по Украине подтверждают, что Западу нельзя доверять

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Откровения Бориса Джонсона о нормандском формате огорчили посольство РФ в Лондоне Фото:

Утверждения бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат для мирного разрешения конфликта на Украине является фикцией, ставят под сомнение возможность договорится с Западом. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — цитирует ТАСС заявление посольства РФ.

По мнению дипмиссии, Лондон и западные страны заранее приняли решение об эскалации конфликта и готовили к этому «своих киевских протеже, накачивая их оружием». Посольство РФ сожалеет, что Джонсон пользуется «методами подлога, обмана и фальсификации».

Борис Джонсон ранее говорил, что нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Украине — это дипломатическая имитация. В 2015 году на очередной встрече в нормандском формате был принят комплекс мер по исполнению Минских соглашений.

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Утверждения бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат для мирного разрешения конфликта на Украине является фикцией, ставят под сомнение возможность договорится с Западом. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — цитирует ТАСС заявление посольства РФ. По мнению дипмиссии, Лондон и западные страны заранее приняли решение об эскалации конфликта и готовили к этому «своих киевских протеже, накачивая их оружием». Посольство РФ сожалеет, что Джонсон пользуется «методами подлога, обмана и фальсификации». Борис Джонсон ранее говорил, что нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Украине — это дипломатическая имитация. В 2015 году на очередной встрече в нормандском формате был принят комплекс мер по исполнению Минских соглашений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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