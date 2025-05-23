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23:32
Ветеран СВО стал директором курганского департамента
23:16
По больницам Кургана провезут ковчег со святыми мощами
23:11
Как Москва и Киев менялись пленными до масштабного обмена. Инфографика
Начало масштабного обмена пленными и итоги трехдневных ударов ВСУ по России: главное об СВО за 23 мая
23:10
Bloomberg: США просят Россию отправить менее жесткую делегацию в Ватикан
23:10
Baza: мужчина открыл огонь по людям на вокзале в Россоши. Видео
23:01
«Была одна в квартире»: появились подробности о смерти 13-летней школьницы в Екатеринбурге
«Наш ангел-хранитель»: в Москве простились с легендой русского балета Григоровичем: фоторепортаж, видео
22:59
Жительница Макеевки поставила рекорд по количеству госпитализаций в ХМАО
22:40
В поселке под Пермью отключилось электричество из-за пожара
22:40
ВС РФ применили уникальные дроны, похожие на «Ланцеты», для удара по Одессе
Путин задумал лишить США звания главного поставщика оружия
22:39
Курганцам устроили встречу с любимым писателем, по книге которого сняли сериал. Видео
22:39
Москалькова попросит омбудсмена Украины посещать удерживаемых в Сумах 34 человек
22:34
В Дагестане колонна суперкаров из Екатеринбурга встретилась с неожиданной преградой. Видео
Свердловские слухи: куда улетел Куйвашев
22:26
Экс-советник Януковича Портнов перед смертью встречался с Зеленским в Киеве
22:25
Волочкову оскорбило отношение к ней билетерш Большого театра
22:22
NDR: неизвестная устроила резню на вокзале в ФРГ, пострадали минимум 12 человек
Экипаж падающего Ми-8 увел вертолет от жилых домов ценой жизни: главное о трагедии в Орловской области
22:18
В зоне СВО погиб рядовой Беспалов из Пермского края
22:15
«Теперь в объезд»: в Челябинске на месяц перекрыли один из проспектов
22:15
Праздник книголюбов, особый гость и концерты: куда сходить в Кургане в выходные. Афиша
1
Расширить ипотеку и увеличить темпы строительства: какие важные поручения дал Путин
22:01
Минспорта: для посещения матча за Суперкубок нужно предоставить карту болельщика
22:00
Его боятся все режиссеры России: популярному блогеру-критику BadComedian — 34
21:44
Лавров назвал дату, когда Россия отдаст Украине документ о мире
Новые переговоры и легитимность Зеленского: о чем Лавров рассказал на посольской конференции
21:38
Москалькова раскрыла, сколько россиян остается в плену в Сумах
21:27
Японский бренд возобновил продажи автомобилей в России
1
21:22
Начало работы паромной переправы, новый аэропорт Салехарда и труп в пригороде: события дня в ЯНАО
Таксистов заставляют пересесть на отечественные авто: что не так с законом, который уже введен
21:20
Губернатор Махонин проверил строительство школы и бассейна в Иве
21:20
В тюменский драмтеатр привезут нового директора из Екатеринбурга
21:09
В МИД РФ назвали причину массового налета дронов ВСУ на регионы
Кузбасс спасут от новых забастовок шахтеров
21:03
Торговля детской порнографией и нападение с молотком на руководителя «Курганприбора»: главное за 23 мая
20:59
Челябинку, заказавшую убийство дочери, поместили под стражу
20:53
«Мать в истерике»: в Екатеринбурге нашли труп школьницы
Слухи ЯНАО: летний детокс Артюхова
20:51
Работникам строительной компании в Ноябрьске систематически не платят зарплату
20:51
Метро Петербурга просит взыскать 67 млн с террористов за события 2017 года
1
20:48
Пермские нутрициологи объяснили, какие продукты помогут лучше думать на ЕГЭ. Инфографика
Слухи ХМАО: Комарова открещивается от «золотого парашюта»
20:46
Челябинскую девочку спас от убийства бывший участник СВО
20:45
Из ХМАО летом запускают новые прямые авиарейсы на юг
20:44
«Кринж» и «изи»: какие слова больше всего раздражают россиян
3
Тюменские слухи: кондукторов заставляют улыбаться
20:39
Пермский бизнесмен попал под суд за неуплату налогов на 150 млн рублей
20:39
Звонко смеялась: суд отправил в СИЗО фанатку серийного маньяка
1
20:35
Появились первые кадры с возвращения бойцов РФ на родину после обмена с Украиной
1
Пермские слухи: штурмовик получит мандат
20:31
В главном парке Екатеринбурга звезда собрала толпу, несмотря на холод. Фото, видео
1
20:26
Шумков договорился с Казахстаном о снятии ограничений на перевозку товаров
1
20:24
Путин заявил, что Россия находится в пятерке лидеров по экспорту оружия
1
Курганские слухи: Науменко и инсигния из Рима
20:20
Спасенные из украинского плена свердловские военные находятся в Белоруссии
20:20
В ХМАО из украинского плена ждут бойцов, которых должны обменять в конце мая
1
20:16
Взлет и падение «ВИА Гры»: история легендарной группы, на которой поставили крест
1
Челябинские слухи: Текслеры едут в Париж
20:08
Восемь свердловчан вернулись из украинского плена
20:06
Полиция Челябинска начала проверку ночной драки в Ленинском районе
1
20:05
Суд приговорил россиянина к 29 годам за подрыв ж/д путей под Рязанью
1
ВСУ атаковали город в Курской области, Россия освободила Радьковку: карта СВО на Украине 23 мая
20:03
В Тюмени выступит комик Евгений Чебатков
19:54
Sportacentrs: сборная России по хоккею не допущена к Олимпиаде-2026
4
19:53
В Перми из-за спортсменов изменится движение транспорта. Карта
Праймериз ЕР из бутафории превратились в бойню
19:53
Малолетнюю подражательницу Битцевского маньяка отправили в СИЗО
19:53
У экс-борца с коррупцией в Новосибирске забрали имущество 69 млн рублей
19:53
Тюменский депутат предложил выявлять педофилов с помощью ИИ
1
Как изменится ЕГЭ в 2025 году: разбираемся с экспертами, что ждет школьников
19:48
У тюменки требуют оплатить долги за барак, где она едва не погибла ребенком
19:46
Рэпер VERBEE выступит в баре Салехарда
19:46
Сорок пожарных приехали тушить крупный пожар в Подмосковье
19:45
Никаких европейцев: какие марки машин пропадут из такси после нового закона
2
19:43
В Челябинске в ДТП с разворотом погиб человек. Фото
19:41
Суд отправил в тюрьму подрывателя ж/д путей под Рязанью
1
19:33
В Подмосковье произошел мощный пожар на складе
1
19:31
В Тюмень задерживается рейс из Дубая
19:31
В столице ХМАО под конец мая пошел снег. Видео
1
19:27
От Пермского края в Госдуму попадут четыре депутата
19:25
Не экономили: ритуальщик Барецкий назвал цену гроба Григоровича
2
19:25
Силовики проверят историю отца из Надыма, рассказавшего, что его дочь подвергают насилию
19:23
Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами
19:23
«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает раритетный штабной автобус за миллион рублей. Фото
19:21
Под Курганом на четыре дня закроют железнодорожный переезд
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19:20
Челябинцам в День защиты детей предложат покормить енота и сдать нормы ГТО
19:19
Польские истребители взлетели в небо из-за российского Су-24
2
19:19
Следователи подтвердили обнаружение останков мужчины в Салехарде
19:12
«Экзамен проведен спокойно»: министр высказалась о школьнице с иконой на ЕГЭ в Екатеринбурге
19:12
Экипаж отдал жизнь, чтобы увести падающий Ми-8 от домов в Орловской области
1
19:11
В челябинском ресторане после жалоб на отравления исчезли устрицы и ежи
19:03
Школьники кинулись в свердловские храмы перед ЕГЭ
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19:03
В Магнитогорске ответили на претензии к отсутствию транспорта
18:57
От Курганской области в Госдуму попадет один депутат
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18:52
Митрополит Кульберг высказался об инциденте со школьницей и иконой в Екатеринбурге
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18:48
Минобороны объявило о начале рекордного обмена пленными с Украиной
1
18:47
Жители Магнитогорска потребовали отремонтировать затопленный дом
18:36
Первые паромы между Салехардом и Лабытнанги отправились в путь. Фото
18:35
«Не потому, что большая и толстая»: Волочкова вспомнила о причинах ухода из Большого
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18:34
СБУ забрала у россиян земли в Киевской области
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18:32
В офисе Зеленского призвали готовить украинцев к столетней войне с Россией
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18:31
Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной
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18:30
«Это искусство неоготики и мрачноты»: пермячка прокомментировала скандальную фотосессию на фоне церкви
18:26
Какие автомобили с пробегом дешевле всего содержать в Челябинской области
18:25
«Мы не тупее»: олимпийская чемпионка раскритиковала тех, кто против спортсменов в Госдуме
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18:24
Курганские власти показали, как преобразился двор по улице Максима Горького. Фото
1
18:20
Ямальцев приглашают посетить весенний этнофестиваль
18:18
Летевший во Внуково самолет подал сигнал бедствия
18:15
Статусного свердловского экс-чиновника отправили под стражу. Фото
18:12
Пентагон понизит статус управления по делам России и Украины
18:11
Избранный мэр Пыть-Яха Сергей Елишев вступил в должность
18:08
«Это не новость, а старость»: продюсер — о закрытии «ВИА Гры»
18:07
Тюменцы массово бросились скупать кондиционеры и вентиляторы
18:05
Челябинский депутат Виген Мхитарян рассказал, почему идет в ЗСО и дал прогноз на результат выборов
1
18:02
Челябинский политик получил высокий пост в Партии пенсионеров
18:00
Зачем кошки себя вылизывают и когда это становится проблемой: отвечает ветврач
18:00
В Сургуте введут новые правила для электросамокатов
17:57
Главный мотофестиваль Свердловской области начнется с молебна у мощей святой Екатерины
17:56
Погиб экипаж военного вертолета, рухнувшего в Орловской области
17:54
В теплицах Пермского края нашли овощи с нитратами и пестицидами
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17:52
В крупнейшем микрорайоне Перми продают квартиры дешевле миллиона рублей. Фото
17:51
Вассерман высказался об инциденте с иконой на ЕГЭ в Екатеринбурге
17:50
Водитель автобуса из Нижневартовска стал лучшим на международном конкурсе. Фото
17:49
Путин подписал закон, который ужесточит контроль за мигрантами
1
17:48
В ХМАО студенты представили уникальные проекты по спасению экологии
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17:47
Свердловчанка заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области
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17:45
Волочкову шокировала церемония прощания с Григоровичем в Большом. Видео
17:40
В Миассе не будут восстанавливать сломанный пешеходный мост. Фото
17:37
Губернатор Орловской области отреагировал на падение вертолета
17:35
Экс-глава управления дорог и транспорта Пермского края Угольков не смог оспорить приговор
17:33
В курганском округе не могут найти перевозчиков по пяти автобусным маршрутам
1
17:33
В ЕДДС рассказали подробности крушения вертолета в Орловской области
17:32
В Екатеринбурге «Теле-Клуб» закрыли во второй раз
1
17:27
В Екатеринбурге ответили активистам, которые попытаются сорвать концерт Арбениной
17:25
Трамп планирует ввести новые 50-процентные пошлины против Европы
17:24
Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасной погоде на выходных
17:21
Обглоданные останки человека в Салехарде: в соцсетях обсуждают страшную находку
17:18
Челябинск вошел в топ-10 городов, где более выгодна долгосрочная аренда жилья
17:17
Путин подписал нашумевший закон о локализации такси
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17:14
В Орловской области рухнул вертолет, сообщают о двух погибших
1
17:14
В Сургуте рушатся цены на съемное жилье
17:12
Курганские полицейские вернулись из служебной командировки на Северном Кавказе. Видео
17:12
Соратник экс-главы свердловского минздрава готовится к отставке
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17:10
«Меня унижали»: Волочкова рассказала о роли Григоровича в ее войне с Большим театром
17:09
На северо-западе Челябинска начался капремонт улицы Братьев Кашириных
17:07
Мэр Нового Уренгоя усиливает команду пуровчанами
17:06
Челябинский «Трактор» вошел в топ Forbes самых успешных спортклубов
17:06
В центре Челябинска установили «атомного медведя». Фото
17:03
Задержана опасная ОПГ, совершившая серию убийств в Тюменской области и ЯНАО
17:01
Заморозки и дожди: что ожидает жителей Кургана на выходных
17:00
В Госдуме раскрыли историю «выгнанного» бойца СВО, которому отказывали в выплатах
17:00
Компания экс-директора челябинского метростроя поспорила с ним из-за дивидендов
16:59
Путин подписал закон о локализации такси
16:57
«Когда Родина позвала»: челябинский депутат Ботов поделился боевым опытом
16:55
Одну из старейших судей Путин предложил на пост замглавы КС
16:53
Трамп хочет ввести новые пошлины против Европы
1
16:53
«Пошло осложнение»: Киркоров угодил в больницу после травмы, полученной на концерте
2
16:52
Силовики перекрыли международный канал поставки наркотиков в Пермский край
16:48
Цены на iPhone рискуют взлететь из-за нового решения Трампа
16:42
Уралец рассказал «URA, споем!», когда считает песню удавшейся
1
16:38
Прокуратура начала проверку после обрушение потолка в квартире пермских пенсионеров
16:36
«Автомобили позволят громить врага»: на автозаводе «Урал» в Миассе открылся новый сборочный комплекс. Фото
16:30
Тюменский актив московского олигарха отбивается от исков
16:30
Избили до переломов: что известно о нападении на руководителя «Курганприбора» к этому часу
3
16:29
Меладзе решил закрыть легендарную группу «ВИА Гра»
16:29
В Златоусте оцифруют все ливневки для будущих ремонтов. Фото
16:28
Насколько мощной будет магнитная буря 24 мая 2025: прогноз
16:27
В Екатеринбурге назвали главного хедлайнера фестиваля «Движение»
16:26
В Челябинске разблокировали электросамокаты
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16:25
Метеорологическое лето наступит в Пермском крае на следующей неделе
16:22
Курганские поисковики приехали на масштабный слет в Тюмень
16:21
В Тюмени появится новый термальный комплекс
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16:19
Дети участников СВО получили новые льготы в вузах
1
16:17
Риски лета в ЯНАО: происшествия с детьми во время каникул
16:15
Власти Вьетнама захотели заблокировать Telegram
16:14
Саперы нашли новые мины в Курской области, которые печатались на 3D-принтере
16:11
Под Екатеринбургом грузовик сбил мать с дочкой. Фото
2
16:09
«Вопрос неизбежен»: Лавров раскрыл, как к США относятся к новым границам после СВО
1
16:07
В ХМАО выставили на торги базу более чем за полмиллиарда рублей
16:06
Тренер «Трактора» Гру объяснил причину поражения в финале Кубка Гагарина
16:05
В Югре выбрали команду лучших электромонтеров
2
16:05
Чем запомнился Сахатский на посту главы курганского фонда ОМС
1
16:05
Игры, танцы, концерты и встречи с писателями: как в Кургане отметят День защиты детей. Афиша
16:00
Курганец продал машину, чтобы отремонтировать теплотрассу к своему дому
15:59
В Тюмени заморозили строительство скандального бизнес-центра
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15:58
Исправцентр ГУФСИН, против которого протестуют пермяки, огородили забором. Фото
15:57
«Зачем перебарщивать?»: Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге
15:57
Яна Чурикова: SHAMANа выбрали на «Интервидение» по опросам ВЦИОМ
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15:55
Депутат Госдумы попросит силовиков проверить замглавы Ельцин центра
15:54
Суд удовлетворил иск о взыскании активов Камчатского порта в доходы России
15:51
Поезд между Сургутом и Нижневартовском сделали круглогодичным
15:50
Челябинск простился с сотрудником МЧС, погибшим на спецоперации
15:50
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему школьницу не прошла на ЕГЭ с иконой
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15:49
Россиян хотят защитить от мошенников с помощью специального приложения
1
15:46
В Салехарде мужчина избил 17-летнего парня в кафе
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15:46
Прокуратура проверит челябинскую семью, в которой мать заказала убийство дочери
15:44
Балетмейстера Григоровича проводили под аплодисменты. Видео
15:42
«Мой оберег»: екатеринбургская школьница, которую не пустили с иконой на ЕГЭ, высказалась
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15:41
«Меньше дискриминации»: экономист Сафонов высказался за обязательный уход отцов в декрет
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15:40
В Перми автомобиль влетел в забор. Видео
15:38
В Тюменской области из-за паводка от «большой земли» отрезано четыре населенных пункта. Видео
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В Тобольске школьникам провели первую в России экскурсию-квест по нефтехимическому предприятию
15:35
История жизни Симона Зилота: что можно делать 23 мая
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В Кургане прошла легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детсадов. Фото
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15:31
Место новых переговоров с Киевом, глубина буферной зоны с Украиной: главные заявления Пескова 23 мая
15:31
Что известно о челябинской семье, где мать заказала убийство 12-летней дочери
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15:30
ВС РФ стали еще ближе к Купянску. Карта
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Челябинские туристы стали выбирать дорогие туры для отдыха в Дагестане
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Волочкова устроила скандал и наехала на Большой театр на прощании с Григоровичем. Видео
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Из Израиля выслали журналиста, который хотел пообщаться с Макаревичем*
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Звезды приедут на открытие первого магазина крупной сети косметики в ХМАО
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Россия отразила свыше 1000 дронов ВСУ во время масштабной атаки
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Компании ХМАО подняли зарплаты сотрудникам. Инфографика
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«Никуда не годится»: мэр Екатеринбурга устроил разнос главам районов из-за уборки
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Оператор челябинского полигона отходов взыскивает с регоператора 204 миллиона
15:10
«Хватит надеяться на мигрантов»: пермский депутат от ЛДПР рассказал, как резко поднять рождаемость в России
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МО: российская армия освободила Радьковку в Харьковской области
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Трамп заявил, что РФ и Украина провели масштабный обмен пленными
15:00
Житель ЯНАО показал свой профессионализм на международном конкурсе водительского мастерства
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Челябинку, заказавшую убийство дочери, попросят отправить в СИЗО
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Священник высказался о запрете на пронос иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге
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14:55
Тест по литературе: проверь, насколько хорошо помнишь школьную программу
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14:54
Путин расширил льготную ипотеку на две категории россиян: кто ее может оформить, как это сделать
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14:53
«Город не имеет значения»: тюменский девелопер признался, как выбирает регионы присутствия
14:49
Главный тренер «Трактора» Гру сравнил КХЛ и НХЛ
14:49
В Пермском крае 790 алиментщиков отправились на СВО
14:49
Роспотребнадзор признал непригодными для купания пляжи, пострадавшие от мазута
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14:48
Путин поручил находить уклонистов от ОСАГО по камерам
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14:48
Трамп сообщил о состоявшемся обмене пленными между Украиной и РФ
14:47
В Кремле заявили, что ситуация с Венгрией указывает на раскол в Европе
14:45
Россияне смогут использовать биометрию для заселения в гостиницы
14:42
В Госдуме обсуждают 20-кратное повышение штрафа за мат
3
14:41
В Кремле ответили на вопрос о глубине буферной зоны с Украиной
1
14:39
Грабил женщин и кидался с ножом: в тюменской области осудили рецидивиста
14:39
Кремль — URA.RU: киевский режим вновь показал свою сущность, атаковав мирные объекты
14:39
Будет ли в Екатеринбурге новая филармония: отвечают директор и министр
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14:37
Воруют голос и деньги, вербуют в дропы: как мошенники обманывают россиян, что делать для защиты
2
14:36
Пассажирам поезда в ХМАО пришлось ехать с трупом курганца на соседней полке
1
14:36
«Дочь избивает мать и сестра»: отец из ЯНАО подозревает бывшую жену в домашнем насилии. Видео
14:35
Что известно о руководителе «Курганприбора», которого избили молотком в собственном подъезде
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14:34
Мошенники обманывают россиян, предлагая покупать бензин за 41 рубль
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14:34
«Решение не может приниматься одной стороной»: Песков объяснил выбор места для переговоров
14:33
«Большой циник»: Лавров опасается из-за воинственных планов Мерца на Европу
14:31
Пермяк украл электричества почти на 1,5 млн рублей, подключившись к прибору учета соседа
14:29
Курганца, который торговал детской порнографией, заключили под стражу. Видео
14:26
Челябинка заказала убийство дочери из-за плохого поведения
2
14:25
«Некомфортно»: МИД ответил, почему РФ против переговоров с Украиной в Ватикане
1
14:25
Путин поручил запретить банкам брать комиссии при оформлении льготных ипотек
14:25
Лавров задал Зеленскому острый вопрос по поводу встречи с Путиным
14:23
«Защищался рукой»: URA.RU выяснило, в каком состоянии руководитель «Курганприбора», которого избили молотком
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14:23
Фестиваль военных и духовых оркестров в Перми пройдет на набережной
14:22
Военные подключились к поиску екатеринбуржца, избившего девушку в магазине. Видео
1
14:16
Лавров подтвердил еще одни переговоры с Украиной
14:16
Екатеринбуржцы скупают квартиры в новостройках
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14:15
Унизившего уборщицу экс-единоросса из ХМАО проверяют на оскорбление чувств верующих
14:15
В Шадринске на выходных прогнозируется снег с дождем
14:14
Лавров назвал самый главный вопрос в момент подписания мира с Украиной
14:13
В Челябинской области раскрыто еще одно убийство «Карталинской ОПГ». Видео
2
14:12
Синоптики пугают челябинских садоводов очередными заморозками в ближайшие выходные
14:10
Путин поручил расширить льготную ипотеку на две категории граждан
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