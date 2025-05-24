Силовики подключились к расследованию жесткой аварии с детьми с Подмосковье

Уголовное дело было инициировано в Ногинске в связи с ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ногинске», — сказано в официальном telegram-канале Подмосковной полиции. Расследование ведется по части 5 статьи 264 УК РФ, которая касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее, 23 мая, на 68-м километре трассы М-12 в Московской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Согласно предварительной информации, транспортное средство столкнулось с двумя легковыми автомобилями, после чего опрокинулось. В аварии погибли два человека, еще десять получили травмы. В прокуратуре Московской области отметили, что Ногинская городская прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств происшествия, а также за ходом и результатами проводимой по данному факту процессуальной проверки.
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