23 мая 2025

Муфтият Дагестана опроверг слухи о запрете шахмат в республике

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в интернете появилась информация, что муфтият Дагестана запретил играть в шахматы
Ранее в интернете появилась информация, что муфтият Дагестана запретил играть в шахматы Фото:

Слухи о якобы принятой фетве (религиозном постановлении) о запрете шахмат в республике Дагестан являются дезинформацией и провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении муфтията республики.

«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — передает заявление религиозной организации РИА Новости. Ранее в дагестанском сегменте социальных сетей распространялась информация, что глава республики Сергей Меликов якобы подписал указ о запрете шахмат на территории Дагестана «в целях исполнения решения совета алимов муфтията». Также пользователи распространяли якобы письмо муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции и турниры.

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Слухи о якобы принятой фетве (религиозном постановлении) о запрете шахмат в республике Дагестан являются дезинформацией и провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении муфтията республики. «Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — передает заявление религиозной организации РИА Новости. Ранее в дагестанском сегменте социальных сетей распространялась информация, что глава республики Сергей Меликов якобы подписал указ о запрете шахмат на территории Дагестана «в целях исполнения решения совета алимов муфтията». Также пользователи распространяли якобы письмо муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции и турниры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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