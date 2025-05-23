Муфтият Дагестана опроверг слухи о запрете шахмат в республике

Слухи о якобы принятой фетве (религиозном постановлении) о запрете шахмат в республике Дагестан являются дезинформацией и провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении муфтията республики.
«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — передает заявление религиозной организации РИА Новости. Ранее в дагестанском сегменте социальных сетей распространялась информация, что глава республики Сергей Меликов якобы подписал указ о запрете шахмат на территории Дагестана «в целях исполнения решения совета алимов муфтията». Также пользователи распространяли якобы письмо муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием прекратить все шахматные кружки, секции и турниры.
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