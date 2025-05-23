23 мая 2025

Володин: Зеленскому нужно осознать наступление ВС РФ по всей линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский еще не осознал, что у него нет ресурсов простоять РФ, уверен Вячеслав Володин
Владимир Зеленский еще не осознал, что у него нет ресурсов простоять РФ, уверен Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его кураторы в Европе должны понять, что российская армия наступает по всем фронтам в зоне соприкосновения. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин

«Наступление [ВС РФ] идет по всей линии фронта. Зеленскому и его покровителям из европейской „партии войны“ надо это осознать», — отметил Вячеслав Володин, комментируя в своем telegram-канале атаки БПЛА и ракетные удары ВСУ по городам России.

По дынным Минобороны, с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 вражеских налетов. В российском МИДе пригрозили адекватным ответом на угрозу, передает «Общественная служба новостей». Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях нанести удары по территориям России и называл объекты, такие как Крымский мост, законной целью для атак. Москва в ответ обвиняла киевские власти в террористических действиях и попытках запугать россиян, особенно в преддверии массовых мероприятий, таких как празднование Дня Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и его кураторы в Европе должны понять, что российская армия наступает по всем фронтам в зоне соприкосновения. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин «Наступление [ВС РФ] идет по всей линии фронта. Зеленскому и его покровителям из европейской „партии войны“ надо это осознать», — отметил Вячеслав Володин, комментируя в своем telegram-канале атаки БПЛА и ракетные удары ВСУ по городам России. По дынным Минобороны, с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 вражеских налетов. В российском МИДе пригрозили адекватным ответом на угрозу, передает «Общественная служба новостей». Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях нанести удары по территориям России и называл объекты, такие как Крымский мост, законной целью для атак. Москва в ответ обвиняла киевские власти в террористических действиях и попытках запугать россиян, особенно в преддверии массовых мероприятий, таких как празднование Дня Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...