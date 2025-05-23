Ntech: продукты в России стали хуже продаваться из-за инфляции

Темпы роста продаж продуктов питания в России существенно замедлились в первом квартале 2024 года из-за инфляции. С января по март продажи увеличились всего на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как год назад этот показатель составлял 6,8%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследований Ntech и других аналитических агентств.
«Замедление роста связано с увеличением инфляции. По данным Росстата, в марте 2025 года цены на продовольственные товары выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель на 50% выше, чем в марте 2024 года, когда инфляция составляла 8,1%. Это привело к стагнации спроса на продукты, которые ранее пользовались стабильным спросом», — пишет «Коммерсант».
По оценкам экспертов, наиболее выраженное замедление спроса наблюдается в сегментах с опережающим ростом цен — это овощи, фрукты, рыба, морепродукты и некоторые виды мясной и молочной продукции. Аналитики отмечают, что стагнация затронула такие категории, как чипсы, сливки, икра и готовые салаты. В ритейле драйверами остаются новинки брендов и собственные торговые марки сетей в категориях свежих молочных, мясных продуктов и полуфабрикатов. Эксперты ожидают, что дальнейшая динамика спроса будет определяться уровнем инфляции.
Ранее Росстат сообщал о заметном росте цен на овощи, мясо и другие востребованные продукты в начале мая 2024 года, при этом отмечалось замедление инфляции: по состоянию на 5 мая годовой темп инфляции снизился до 10,21%. Несмотря на некоторое снижение цен на отдельные категории, такие как помидоры, огурцы и бананы, общий рост стоимости продуктов продолжает оказывать влияние на потребительский спрос и динамику рынка.
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