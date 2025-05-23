Начало масштабного обмена пленными и итоги трехдневных ударов ВСУ по России: главное об СВО за 23 мая

Москва и Киев сегодня провели обмен пленными бойцами и гражданскими лицами, вернув себе по 390 человек, среди них по 270 бойцов с каждой стороны. Сейчас вернувшиеся россияне находятся в Белорусии, откуда их перевезут на родину. Кроме того, в период 20-23 мая средства ПВО уничтожили почти 1 200 дронов ВСУ в ходе масштабной атаки. Подробнее о главных событиях спецоперации на Украине за 23 мая — в материале URA.RU.
Начало масштабного обмена пленными между РФ и Украиной
Москва и Киве обменялись пленными военнослужащими и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». В Минобороны РФ сообщили, что обеим сторонам были возвращены 270 бойцов и 120 гражданских лиц. Среди вторых оказалось несколько мирные жители Курской области, удерживаемых ВСУ в Сумской области.
Все россияне, вернувшиеся в результате этого процесса, находятся в Белоруссии, им предоставляется необходимая помощь. В дальнейшем их перевезут в России для прохождения полного курса лечения и реабилитации в специальных медучреждениях. После текущего обмена в РФ заявили о намерении продолжить подобные операции в ближайшие дни.
Также появились официальные кадры с обмена пленными. На них российские военные располагаются в автобусах. Один из вернувшихся бойцов рассказал, что очень рад вернуться домой, его переполняют теплые чувства. Он также отметил, что наконец увидит свою семью, детей и близких людей, передает «Пятый канал».
За три дня атак Украины средства ПВО уничтожили более 1 000 дронов
Российские военные за время крупномасштабной атаки Украины в период с 20:00 20 мая по 8:00 23 мая ликвидировали почти 1 200 дронов. В Минобороны отметили, что всего было зафиксировано и нейтрализовано 1 199 аппаратов, из которых 788 сбили вне зоны проведения СВО.
Из Сум на родину вернулись 20 курян, еще 34 остаются в плену ВСУ
В плену у ВС Украины в Сумской области до сих пор находятся 34 жителя курского приграничья. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе обмена пленными 23 мая на родину удалось вернуть 20 курян. Она отметила, что многие вернувшиеся испытывают как физическую, так и психологическую усталость. Им окажут помощь и всестороннюю поддержку для адаптации к мирной жизни.
Украина атаковала Елец, есть пострадавшие
В ночь на 23 мая в Ельце и Елецком районе Липецкой области объявили «красный» уровень опасности из-за риска атаки дронов ВСУ, спустя время его отменили, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В результате падения обломков БПЛА на территории промышленной зоны Ельца произошло возгорание, пострадали девять человек, их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Врачи оказали им медпомощь.
По словам председателя регионального Совета депутатов Владимира Серикова, жертв в результате инцидента нет. Кроме того, обломки одного из беспилотников повредили крышу жилого здания. В пресс-службе правительства Липецкой области уточнили, что повреждения получили 30 квартир, которые оказались завалены обломками.
ВСУ под Курском создавали химические боеприпасы против мирных жителей
На оставленных украинскими военными позициях в освобожденной Курской области специалисты обнаружили самодельные ручные химические гранаты. Они предназначались для сброса с БПЛА. Командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат» сообщил, что точный состав обнаруженных боеприпасов пока устанавливается. По предварительным данным, внутри может содержаться фосфор или иные зажигательные вещества: к пластиковой бутылке с темной жидкостью был прикреплен взрыватель.
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