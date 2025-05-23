«Герофарму» продлили право на выпуск «Оземпика»

Компании «Герофарм» до конца года продлили разрешение на производство аналогов препарата «Оземпик» (действующее вещество — семаглутид) без согласия зарубежного правообладателя. Лекарство необходимо принимать людям с диабетом. Такое решение принято правительство России. Документ опубликован на портале правовой информации.
«В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить... „Герофарм“ использование изобретений, охраняемых российскими патентами, ... принадлежащими компании „Ново Нордиск А/С “ по 31 декабря 2025 года включительно без согласия компании в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием „Семаглутид“», — сообщается в распоряжении правительства. Ранее такое разрешение выдавали российским фармкомпаниям на срок до конца 2024 года.
В эффективности препарата «Оземпик», которое стало популярным средством для похудения, усомнился президент США Дональд Трамп. Он упомянул про своего знакомого, глядя на которого сделал такие выводы, но имени его раскрывать не стал, писала ранее «ОСН».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.