23 мая 2025

Reuters: Трамп введет в США режим ЧП из-за зависимости от топлива из России

© Служба новостей «URA.RU»
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На Западе не исключают, что Дональд Трамп прибегнет к методу времен холодной войны
На Западе не исключают, что Дональд Трамп прибегнет к методу времен холодной войны Фото:

Зависимость США от российского и китайского топлива подтолкнет Белый дом к внедрению закона времен холодной войны. Так считают западные политические обозреватели.

«[Президент Дональд] Трамп применит закон об оборонном производстве времен холодной войны, чтобы объявить ЧП в стране из-за зависимости США от РФ и Китая в сфере обогащенного урана, переработки ядерного топлива и передовых реакторных ресурсов. Профильным ведомствам уже предписано выдавать разрешения и размещать новые ядерные объекты, министерствам энергетики и обороны — определять федеральные земли и объекты для размещения ядерных объектов и оптимизировать процессы их строительства», — со ссылкой на решение Вашингтона пишет Reuters.

Ранее Россия ввела временный запрет на экспорт обогащенного урана в США в ответ на антироссийские санкции. Следом Белый дом объявил о планах полностью прекратить импорт российской урановой продукции в течение трех лет. В апреле Трамп заявлял о готовности ввести пошлины на ряд видов ввозимого в страну сырья, включая редкоземельные минералы, отмечает «Общественная служба новостей». Сейчас в условиях ограниченного доступа к зарубежным ресурсам американское правительство рассматривает возможность переработки отработанного ядерного топлива.

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Зависимость США от российского и китайского топлива подтолкнет Белый дом к внедрению закона времен холодной войны. Так считают западные политические обозреватели. «[Президент Дональд] Трамп применит закон об оборонном производстве времен холодной войны, чтобы объявить ЧП в стране из-за зависимости США от РФ и Китая в сфере обогащенного урана, переработки ядерного топлива и передовых реакторных ресурсов. Профильным ведомствам уже предписано выдавать разрешения и размещать новые ядерные объекты, министерствам энергетики и обороны — определять федеральные земли и объекты для размещения ядерных объектов и оптимизировать процессы их строительства», — со ссылкой на решение Вашингтона пишет Reuters. Ранее Россия ввела временный запрет на экспорт обогащенного урана в США в ответ на антироссийские санкции. Следом Белый дом объявил о планах полностью прекратить импорт российской урановой продукции в течение трех лет. В апреле Трамп заявлял о готовности ввести пошлины на ряд видов ввозимого в страну сырья, включая редкоземельные минералы, отмечает «Общественная служба новостей». Сейчас в условиях ограниченного доступа к зарубежным ресурсам американское правительство рассматривает возможность переработки отработанного ядерного топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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