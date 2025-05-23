23 мая 2025

Россиянам раскрыли, как и сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

Эксперт Бондарь: отказ от части коммунальных услуг сэкономит 15-30% от платежей
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне по закону обязаны оплачивать только базовый пакет услуг
Россияне по закону обязаны оплачивать только базовый пакет услуг Фото:

В среднем каждый гражданин РФ может сэкономить до 30% трат на коммуналку, просто отказавшись от определенного перечня услуг. Об этом рассказал общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многие не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги. <...> Как правило, такая экономия составляет ощутимые 15-30%», — заявил собеседник агентства «Прайм».

Ранее россиянам объяснили, как снизить расходы на ЖКХ путем перерасчета платежей в случае временного отсутствия дома. Для этого необходимо предоставить управляющей компании подтверждающие документы. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается в стране 1 июля, напоминает «Общественная служба новостей».

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В среднем каждый гражданин РФ может сэкономить до 30% трат на коммуналку, просто отказавшись от определенного перечня услуг. Об этом рассказал общественник, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Многие не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги. <...> Как правило, такая экономия составляет ощутимые 15-30%», — заявил собеседник агентства «Прайм». Ранее россиянам объяснили, как снизить расходы на ЖКХ путем перерасчета платежей в случае временного отсутствия дома. Для этого необходимо предоставить управляющей компании подтверждающие документы. Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается в стране 1 июля, напоминает «Общественная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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