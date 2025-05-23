«Лазейки есть»: почему даже после локализации такси не пропадут иностранные машины

Автоэкспорт Подщеколдин: таксисты найдут лазейки для обхода закона о локализации

24 мая 2025 в 00:09 Размер текста - 17 +

Пока закон о локализации такси не вступил в силу, водители могут найти лазейки для получения лицензии, заявил Подщеколдин Фото: Денис Моргунов © URA.RU До вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2026 года российские водители таксопарков могут найти лазейки. Так, воспользовавшись текущими правилами, они могут перерегистрировать транспортное средство иностранного производства и получить на него необходимые документы. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Цены на поездки вырастут до 200%: автоэксперты предупредили о рисках локализации такси «Лазейки найдутся, безусловно, наверняка небольшие. Они остаются для того, чтобы до вступления закона в силу все, кто имел ранее (неподходящие под принятые в будущем критерии — прим. URA.RU) автомобили, воспользовались старыми правилами. В получении лицензии на авто, по идее, не должны отказать», — заявил в разговоре с URA.RU Подщеколдин. Однако после вступления в силу закона получение лицензии на несоответствующие критериям автомобили может оказаться трудным процессом. «Другое дело, чтобы после вступления закона в силу уже получить лицензию. Наверное, будет введен более строгий электронный учет (за регистрируемыми автомобилями — прим. URA.RU). Для этого внедрят камеры, какие-то другие средства», — уточнил собеседник агентства, отметив, что лазейки могут сохраниться лишь на переходный период. Алексей Подщеколдин сообщил, что предложения и опасения профессионального сообщества, в том числе ассоциаций такси, относительно чрезмерной поспешности и жесткости внедрения новых правил, не были услышаны законодателями. Подводя итог, эксперт отметил, что после вступления закона в силу процедура выдачи лицензий и регистрации автомобилей станет максимально жесткой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал нашумевший среди граждан страны закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Так, для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, уровень локализации которых — не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2026 года российские водители таксопарков могут найти лазейки. Так, воспользовавшись текущими правилами, они могут перерегистрировать транспортное средство иностранного производства и получить на него необходимые документы. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Лазейки найдутся, безусловно, наверняка небольшие. Они остаются для того, чтобы до вступления закона в силу все, кто имел ранее (неподходящие под принятые в будущем критерии — прим. URA.RU) автомобили, воспользовались старыми правилами. В получении лицензии на авто, по идее, не должны отказать», — заявил в разговоре с URA.RU Подщеколдин. Однако после вступления в силу закона получение лицензии на несоответствующие критериям автомобили может оказаться трудным процессом. «Другое дело, чтобы после вступления закона в силу уже получить лицензию. Наверное, будет введен более строгий электронный учет (за регистрируемыми автомобилями — прим. URA.RU). Для этого внедрят камеры, какие-то другие средства», — уточнил собеседник агентства, отметив, что лазейки могут сохраниться лишь на переходный период. Алексей Подщеколдин сообщил, что предложения и опасения профессионального сообщества, в том числе ассоциаций такси, относительно чрезмерной поспешности и жесткости внедрения новых правил, не были услышаны законодателями. Подводя итог, эксперт отметил, что после вступления закона в силу процедура выдачи лицензий и регистрации автомобилей станет максимально жесткой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал нашумевший среди граждан страны закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Так, для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, уровень локализации которых — не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК).