«Лазейки есть»: почему даже после локализации такси не пропадут иностранные машины

До вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2026 года российские водители таксопарков могут найти лазейки. Так, воспользовавшись текущими правилами, они могут перерегистрировать транспортное средство иностранного производства и получить на него необходимые документы. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил автоэксперт, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Лазейки найдутся, безусловно, наверняка небольшие. Они остаются для того, чтобы до вступления закона в силу все, кто имел ранее (неподходящие под принятые в будущем критерии — прим. URA.RU) автомобили, воспользовались старыми правилами. В получении лицензии на авто, по идее, не должны отказать», — заявил в разговоре с URA.RU Подщеколдин.
Однако после вступления в силу закона получение лицензии на несоответствующие критериям автомобили может оказаться трудным процессом. «Другое дело, чтобы после вступления закона в силу уже получить лицензию. Наверное, будет введен более строгий электронный учет (за регистрируемыми автомобилями — прим. URA.RU). Для этого внедрят камеры, какие-то другие средства», — уточнил собеседник агентства, отметив, что лазейки могут сохраниться лишь на переходный период.
Алексей Подщеколдин сообщил, что предложения и опасения профессионального сообщества, в том числе ассоциаций такси, относительно чрезмерной поспешности и жесткости внедрения новых правил, не были услышаны законодателями. Подводя итог, эксперт отметил, что после вступления закона в силу процедура выдачи лицензий и регистрации автомобилей станет максимально жесткой.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал нашумевший среди граждан страны закон, устанавливающий требования к степени локализации такси. Так, для перевозки пассажиров могут быть использованы только те машины отечественного производства, уровень локализации которых — не менее 3200 баллов, или же они выпущены в рамках специнвестконтрактов (СПИК).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.