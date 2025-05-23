Китайское пиво захватывает рынок России: почему немецкие бренды капитулировали

Китай впервые стал лидером по поставкам пива в Россию, обогнав Германию и Чехию. Европа пытается не потерять отечественный рынок и в последнее время наращивала поставки, однако политика ЕС в сфере пошлин рискует кардинально изменить баланс сил на пивном рынке. Подробности о том, чем отличается пиво из КНР от уже привычного россиянам немецкого, и какое придется пить в будущем — в материале URA.RU.
Китай впервые добился лидерства на рынке пива в России
В период с января по март 2025 года Китай впервые стал лидером по объему поставок пива в Россию, обогнав Германию и Чехию, которые ранее занимали ведущие позиции среди экспортеров этого напитка на российский рынок. Согласно данным национальных статистических ведомств, объем китайских поставок пива в Россию за указанный период составил 7,1 миллиона долларов.
Как отмечается в расчетах, за первый квартал текущего года КНР экспортировала в Россию пиво на сумму 7,1 миллиона долларов. Это почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Германия утратила инициативу
В то же время Германия, ранее занимавшая лидирующие позиции среди стран Евросоюза по экспорту пива в Россию, в первые месяцы текущего года сократила объем поставок почти в пять раз — до 3,8 миллиона долларов. Схожий спад зафиксирован и в Чехии, где экспортные продажи уменьшились втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Литва, находящаяся на третьем месте среди европейских экспортеров пива, снизила объем экспорта вдвое, до 2,6 миллиона долларов. Причиной снижения поставок европейских производителей стало повышение Россией таможенных пошлин на импорт пива из недружественных государств: ставка была увеличена с 0,1 до 1 евро за литр.
Европа пытается не потерять рынок
В марте 2025 года государства Европейского союза неожиданно нарастили экспорт пива в Россию после четырехмесячного периода снижения объемов поставок. Согласно данным Евростата, стоимость экспортированных в Россию напитков достигла 6,1 миллиона евро, что является максимальным показателем за последние три месяца.
В опубликованной статистике отмечается, что столь высокие значения зафиксированы впервые за последний квартал. Чехия удерживала лидерство среди европейских стран по поставкам пива в Россию: по итогам марта экспорт чешского пива составил 1,8 миллиона евро, что на 50 процентов больше, чем в феврале. Германия также увеличила объемы экспорта в начале весны: в марте поставки достигли 1,3 миллиона евро против 798 тысяч евро месяцем ранее.
Миллиардер-пивовар категорически против экспансии китайского
Бизнесмен и пивовар Дмитрий Ильятков, входящий в десятку самых обеспеченных депутатов по версии Forbes, высказался по поводу растущей популярности китайского пива на российском рынке. По его мнению, российским потребителям нет необходимости приобретать данный продукт, а производителям из Китая он порекомендовал реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке.
Ильтяков подчеркнул, что предпочтение следует отдавать пиву из Германии, поскольку оно обладает лучшими вкусовыми качествами. В беседе с корреспондентом URA.RU предприниматель также поделился своим мнением относительно возвращения зарубежных брендов в Россию и назвал, кого считает наиболее эффективным управленцем в стране. Подробности — в эксклюзивном материале.
Почему Китай побеждает и что будет дальше
В отличие от Бельгии, Китай рассматривается как дружественное государство по отношению к России. Это значительно облегчает поставки пива из этой страны по сравнению с европейскими направлениями, рассказал эксперт и автор telegram-канала «Просто Про Пиво» Александр Савицкий, слова которого приводит bfm.ru.
Говоря о вкусовых качествах китайского пива, стоит отметить, что оно отличается стандартными характеристиками: присутствуют определенные особенности, однако для российского потребителя они практически незаметны. При этом становление пивоваренной отрасли в Китае происходило при участии специалистов из Германии, поэтому китайское пиво по своим свойствам отдаленно напоминает немецкие лагеры.
Учитывая, что с 1 января этого года повысились пошлины на ввоз пива из недружественных государств, китайское пиво будет выглядеть гораздо более выгодно для поставщиков, говорит эксперт. Поэтому китайского пива на полках России будет все больше, во всяком случае, в этом году.
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