Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев, считают аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase. Согласно первому геополитическому докладу банка, наибольшая вероятность (50%) отводится так называемому «грузинскому» сценарию, при котором Украина не получит надежных гарантий безопасности и постепенно вернется в сферу влияния России, говорится в докладе.
«Киев не получит надежных гарантий безопасности. Внутри страны будет наблюдаться постоянная нестабильность, экономика будет показывать медленный рост и восстанавливаться не в нужных темпах. Отсутствие иностранных войск и ослабление поддержки с течением времени, срыв перспективы членства в ЕС и НАТО приведут к тому, что Украина постепенно вернется в сферу влияния России», — сообщается в докладе аналитиков JPMorgan Chase. Авторы поясняют, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто уже во втором квартале 2025 года, однако оно лишь заморозит боевые действия, не приведя к всеобъемлющему миру.
Кроме «грузинского», аналитики рассматривают еще три сценария развития событий. В числе них: «израильский» (20%), подразумевающий устойчивую военную и экономическую поддержку Киева со стороны Запада без размещения иностранных войск; «южнокорейский» (15%), при котором Украина не станет членом НАТО, но сможет добиться стабильного развития благодаря гарантиям безопасности и помощи США; а также «белорусский», который эксперты считают худшим (15%). По их мнению, если США прекратят поддержку Украины, а Евросоюз не сможет вмешаться, страна может стать вассальным государством Москвы, что приведет к радикальным изменениям мирового порядка.
Ранее президент России Владимир Путин призывал власти Украины возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Западные аналитики и СМИ отмечали, что дальнейшее игнорирование дипломатического пути может привести к военному поражению Киева и значительным потерям.
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