23 мая 2025

Первые моменты после аварии автобуса с детьми в Подмосковье попали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие
В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие Фото:

Первые моменты после ДТП в Подмосковье с микроавтобусов, в котором находились дети, попали на видео. Кадрами делятся очевидцы.

«Первые секунды после аварии на трассе М-12 в Подмосковье», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Baza. Сейчас известно о двух погибших. Ребенок умер на месте, еще одна женщина скончалась в машине реанимации.

Судя по роликам, микроавтобус столкнулся на дороге со сломавшейся машиной. Он перевернулся. По данным журналистов, к месту ЧП не могут проехать несколько бригад медиков из-за длинной пробки. По мнению участников событий, затор образовался из-за водителей, пытающихся проехать по обочине опасный участок.

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Первые моменты после ДТП в Подмосковье с микроавтобусов, в котором находились дети, попали на видео. Кадрами делятся очевидцы. «Первые секунды после аварии на трассе М-12 в Подмосковье», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Baza. Сейчас известно о двух погибших. Ребенок умер на месте, еще одна женщина скончалась в машине реанимации. Судя по роликам, микроавтобус столкнулся на дороге со сломавшейся машиной. Он перевернулся. По данным журналистов, к месту ЧП не могут проехать несколько бригад медиков из-за длинной пробки. По мнению участников событий, затор образовался из-за водителей, пытающихся проехать по обочине опасный участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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