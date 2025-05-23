В Китае положительно оценили политику президента России Владимира Путина в отношении Запада. Это мнение было выражено в контексте обсуждения текущей международной политической ситуации, когда страны, входящие в НАТО, все более сталкиваются с внутренними вызовами и разногласиями.
«На фоне этого сценария много говорилось о российском президенте Владимире Путине... Трезвый анализ показывает лидера, который серьезно изучал внутренние слабости Запада: поляризацию, электоральную нестабильность, краткосрочные политические горизонты и снижающийся аппетит к военным запутанностям», — пишет издание China Daily.
Отмечается, что его подход демонстрирует глубокое понимание текущих тенденций и стремление использовать это для достижения стратегических целей. «Действия Путина могут быть спорными, но они далеки от иррациональности; они отражают понимание времени, усталости и уменьшающейся способности Запада вести длительные войны без народной поддержки», — отмечено в материале.
Анализ ситуации в НАТО показывает, что альянс переживает период наименее тесного стратегического единства, что может иметь последствия для его способности реагировать на кризисы, угрожающие интересам великих держав. Это создает новые вызовы для меньших государств-членов альянса, отмечается в материале.
Ранее западные эксперты отмечали, что НАТО сталкивается с необходимостью пересмотра своей военной доктрины из-за совершенствования военных технологий России и утраты господства в воздухе, что проявилось в ходе конфликта на Украине. Аналитики подчеркивали, что современные системы ПВО и дроны, применяемые российскими войсками, ставят под сомнение прежние преимущества альянса и требуют срочного обновления стратегий для сохранения безопасности стран-членов.
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