23 мая 2025

BBC: Россия в ходе переговоров успешно нейтрализовала угрозы для себя

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Россия умело нейтрализовала все угрозы и давление
Россия умело нейтрализовала все угрозы и давление Фото:

Россия сумела успешно нейтрализовать угрозы для себя в ходе переговоров в Турции. Об этом сообщает ВВС.

«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — пишет ВВС. Издание отмечает, что Трамп был полностью за переговоры, и новые «сокрушительные» санкции были отложены.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал готовность России к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования, а Дональд Трамп призывал Украину согласиться на переговоры в Турции. Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, однако Киев выдвинул условия, которые Москва считает неприемлемыми.

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Россия сумела успешно нейтрализовать угрозы для себя в ходе переговоров в Турции. Об этом сообщает ВВС. «Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — пишет ВВС. Издание отмечает, что Трамп был полностью за переговоры, и новые «сокрушительные» санкции были отложены. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал готовность России к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования, а Дональд Трамп призывал Украину согласиться на переговоры в Турции. Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, однако Киев выдвинул условия, которые Москва считает неприемлемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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