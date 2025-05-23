Россия сумела успешно нейтрализовать угрозы для себя в ходе переговоров в Турции. Об этом сообщает ВВС.
«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — пишет ВВС. Издание отмечает, что Трамп был полностью за переговоры, и новые «сокрушительные» санкции были отложены.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал готовность России к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования, а Дональд Трамп призывал Украину согласиться на переговоры в Турции. Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, однако Киев выдвинул условия, которые Москва считает неприемлемыми.
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