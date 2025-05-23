23 мая 2025

Марочко: ВС РФ вошли в Юнаковку

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ успешно продвигаются в зоне СВО
ВС РФ успешно продвигаются в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области, который ранее использовался как логистический хаб для переброски украинских военнослужащих в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — заявил Марочко, сообщает ТАСС. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт имел стратегическое значение для украинских сил, поскольку через него осуществлялось снабжение и передвижение личного состава в направлении российской границы.

19 апреля Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил России расширили огневой контроль над трассой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня. Эта дорога использовалась для снабжения группировки Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. По данным эксперта, установление контроля над этой территорией позволяет затруднить логистические операции ВСУ и ограничить возможности переброски подкреплений.

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Российские войска вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области, который ранее использовался как логистический хаб для переброски украинских военнослужащих в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — заявил Марочко, сообщает ТАСС. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт имел стратегическое значение для украинских сил, поскольку через него осуществлялось снабжение и передвижение личного состава в направлении российской границы. 19 апреля Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил России расширили огневой контроль над трассой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня. Эта дорога использовалась для снабжения группировки Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. По данным эксперта, установление контроля над этой территорией позволяет затруднить логистические операции ВСУ и ограничить возможности переброски подкреплений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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