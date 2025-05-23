В Госдуме хотят обязать застройщиков ставить лифты с камерами в домах

Установка видеокамер в лифтах новых многоквартирных домов должна стать обязательной нормой для застройщиков. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах — нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — заявил Колунов РИА Новости.
По словам депутата, важно законодательно закрепить обязанность застройщиков устанавливать камеры в лифтах. Контролировать работоспособность камер должна управляющая компания через специализированные обслуживающие организации. При этом запись с камер должна вестись постоянно, а сами устройства могут быть интегрированы с региональными системами видеонаблюдения — такими, как «Безопасный регион» в Московской области. Колунов подчеркнул, что подобные меры необходимы для повышения безопасности граждан в жилых домах.
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