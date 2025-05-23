23 мая 2025

В Госдуме хотят обязать застройщиков ставить лифты с камерами в домах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контролировать работоспособность камер в лифте должна управляющая компания
Контролировать работоспособность камер в лифте должна управляющая компания Фото:

Установка видеокамер в лифтах новых многоквартирных домов должна стать обязательной нормой для застройщиков. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах — нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — заявил Колунов РИА Новости.

По словам депутата, важно законодательно закрепить обязанность застройщиков устанавливать камеры в лифтах. Контролировать работоспособность камер должна управляющая компания через специализированные обслуживающие организации. При этом запись с камер должна вестись постоянно, а сами устройства могут быть интегрированы с региональными системами видеонаблюдения — такими, как «Безопасный регион» в Московской области. Колунов подчеркнул, что подобные меры необходимы для повышения безопасности граждан в жилых домах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Установка видеокамер в лифтах новых многоквартирных домов должна стать обязательной нормой для застройщиков. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Камеры в лифтах МКД должны стать обязательными, как минимум, для нового строительства. Нередко в новостях видим, как много страшных вещей происходит в лифтах — нападения, хулиганство и прочее. Замкнутое пространство, обстоятельства произошедшего в котором можно установить только через камеру. Поэтому видеонаблюдение необходимо», — заявил Колунов РИА Новости. По словам депутата, важно законодательно закрепить обязанность застройщиков устанавливать камеры в лифтах. Контролировать работоспособность камер должна управляющая компания через специализированные обслуживающие организации. При этом запись с камер должна вестись постоянно, а сами устройства могут быть интегрированы с региональными системами видеонаблюдения — такими, как «Безопасный регион» в Московской области. Колунов подчеркнул, что подобные меры необходимы для повышения безопасности граждан в жилых домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...