Курганский экс-следователь, уволенная за фальсификацию, получила иск от МВД

В курганский суд поступил иск от МВД к бывшему следователю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший следователь по особо важным делам следственного управления МВД по Курганской области Юлия Штейн, уволенная после возбуждения уголовного дела за фальсификацию, предстанет перед судом по иску МВД России. Данные появились на сайте Курганского городского суда.

«О возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей. Истец (заявитель): МВД России. Ответчик: Штейн Юлия Александровна», — гласит информация в картотеке судебной системы. Иск к бывшему следователю поступил в декабре 2022 года.

Бывшая замначальника курганского отдела по расследованию бандитизма и ОПГ стала фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 303 УК РФ осенью 2018 года. В службу безопасности поступило сообщение об искажении доказательств расследуемого ею дела о коррупции. Была проведена проверка, «в ходе которой был установлен факт подмены в материалах уголовного дела показаний <…> подозреваемого». Женщину уволили из рядов МВД за совершение проступка.

Суд над следователем состоялся в 2020 году, приговор вынесли в ноябре. В ходе заседания женщина признала себя виновной и отказалась от дачи показаний. Учитывая большой послужной список бывшего сотрудника МВД, суд приговорил Штейн в ноябре 2020 года к двум годам лишения свободы условно с запретом «занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, сроком на один год».