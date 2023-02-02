Новый директор правительственного PR-департамента ХМАО поделился планами

03 февраля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Яков Самохвалов пообещал реализовывать принятые ранее стратегии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Назначенный решением губернатора Югры Натальей Комаровой новый директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО Яков Самохвалов эксклюзивно поделился с URA.RU планами работы в новой должности. «В блоке департамента общественных связей я работаю очень давно, с 2009 года. На разных позициях под руководством Елены Витальевны Шумаковой (экс-директор департамента общественных связей ХМАО-Югры — прим. URA.RU) и Алексея Викторовича Шипилова (первый заместитель губернатора ХМАО — прим. URA.RU) буквально несколько недель назад мы отрабатывали планы 2023 года, основываясь на стратегии „2050“, президентских решениях и так далее. Я основную свою задачу вижу в реализации задуманных планов, реализацию тех проектов, большая часть которых уже работает», — сказал Яков Самохвалов.



Новый директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Югры сообщил, что ему, конечно, потребуется некоторое время, чтобы глубоко вникнуть в работу ведомства. Однако, определенные моменты в работе уже сейчас видит очевидными. «Каждый руководитель систему управления выстраивает по своему, поэтому какие-то изменения в подходах, я думаю, будут. Но акцент я сделаю на координацию разных подразделений между собой. Будет усилена работа с кадровым резервом и отраслевыми организациями на территории Югры», — дополнил Самохвалов.



Ранее URA.RU сообщало, что решением губернатора назначен новый директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Это Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре. В преддверии назначения Самохвалова были попытки информационных взбросов про возглавляемый им Фонд Центр гражданских и социальных инициатив Югры и его чистоплотность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначенный решением губернатора Югры Натальей Комаровой новый директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО Яков Самохвалов эксклюзивно поделился с URA.RU планами работы в новой должности. «В блоке департамента общественных связей я работаю очень давно, с 2009 года. На разных позициях под руководством Елены Витальевны Шумаковой (экс-директор департамента общественных связей ХМАО-Югры — прим. URA.RU) и Алексея Викторовича Шипилова (первый заместитель губернатора ХМАО — прим. URA.RU) буквально несколько недель назад мы отрабатывали планы 2023 года, основываясь на стратегии „2050“, президентских решениях и так далее. Я основную свою задачу вижу в реализации задуманных планов, реализацию тех проектов, большая часть которых уже работает», — сказал Яков Самохвалов. Новый директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Югры сообщил, что ему, конечно, потребуется некоторое время, чтобы глубоко вникнуть в работу ведомства. Однако, определенные моменты в работе уже сейчас видит очевидными. «Каждый руководитель систему управления выстраивает по своему, поэтому какие-то изменения в подходах, я думаю, будут. Но акцент я сделаю на координацию разных подразделений между собой. Будет усилена работа с кадровым резервом и отраслевыми организациями на территории Югры», — дополнил Самохвалов. Ранее URA.RU сообщало, что решением губернатора назначен новый директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Это Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре. В преддверии назначения Самохвалова были попытки информационных взбросов про возглавляемый им Фонд Центр гражданских и социальных инициатив Югры и его чистоплотность.