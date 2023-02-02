Назначен новый директор правительственного PR департамента ХМАО

Назначен новый руководитель департамента общественных связей ХМАО

03 февраля 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Перед назначением Якова Самохвалова пытались очернить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решением губернатора назначен новый директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Это Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре. О назначении URA.RU сообщили в правительстве региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова подписала документ о назначении Якова Самохвалова директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры», — сообщили в правительстве.



В преддверии назначения Самохвалова были попытки информационных взбросов про возглавляемый им Фонд Центр гражданских и социальных инициатив Югры и его чистоплотность. «При этом во всех сводках именно фонд является пострадавшей стороной, которой нанесен финансовый ущерб в результате нечистоплотности получателей специальных антикризисных мер поддержки в период ковида. И руководство фонда демонстрирует верность заданной политики честности конкурсов и открытости работы, за которые фонд имеет лучшие показатели в стране», — уточнили в правительстве, добавив, что именно Югра как пример выстраивания лучшей и прозрачной грантовой системы для других регионов страны была отмечена директором фонда президентских грантов Чукалиным на встрече с президентом, а в конце 2023 года регион и фонд за эффективность и качество работы были удостоены благодарности Кириенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решением губернатора назначен новый директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Это Яков Самохвалов, до этого занимавшийся обеспечением и поддержкой гражданских инициатив в Югре. О назначении URA.RU сообщили в правительстве региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова подписала документ о назначении Якова Самохвалова директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры», — сообщили в правительстве. В преддверии назначения Самохвалова были попытки информационных взбросов про возглавляемый им Фонд Центр гражданских и социальных инициатив Югры и его чистоплотность. «При этом во всех сводках именно фонд является пострадавшей стороной, которой нанесен финансовый ущерб в результате нечистоплотности получателей специальных антикризисных мер поддержки в период ковида. И руководство фонда демонстрирует верность заданной политики честности конкурсов и открытости работы, за которые фонд имеет лучшие показатели в стране», — уточнили в правительстве, добавив, что именно Югра как пример выстраивания лучшей и прозрачной грантовой системы для других регионов страны была отмечена директором фонда президентских грантов Чукалиным на встрече с президентом, а в конце 2023 года регион и фонд за эффективность и качество работы были удостоены благодарности Кириенко.