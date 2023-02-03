03 февраля 2023
02 февраля 2023

Глава из ЯНАО проходит военную подготовку. Видео

Мэр Губкинского Андрей Гаранин проходит курсы начальной военной подготовки
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Андрей Гаранин отправился на курсы с коллегами (фото из архива) Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», — написал Гаранин.

Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Они хотят общаться с участниками боевых действий и узнавать о правилах оказания первой медпомощи.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», — написал Гаранин. Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Они хотят общаться с участниками боевых действий и узнавать о правилах оказания первой медпомощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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