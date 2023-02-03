Глава из ЯНАО проходит военную подготовку. Видео

Мэр Губкинского Андрей Гаранин проходит курсы начальной военной подготовки

04 февраля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин отправился на курсы с коллегами (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», — написал Гаранин. Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Они хотят общаться с участниками боевых действий и узнавать о правилах оказания первой медпомощи.

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», — написал Гаранин. Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Они хотят общаться с участниками боевых действий и узнавать о правилах оказания первой медпомощи.