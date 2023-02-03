Андрей Гаранин отправился на курсы с коллегами (фото из архива)
Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин вместе с коллегами проходит курсы начальной военной подготовки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь. Сейчас эти знания и умения нужны нам как никогда, мы должны быть готовы ко всему», — написал Гаранин.
Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Они хотят общаться с участниками боевых действий и узнавать о правилах оказания первой медпомощи.
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