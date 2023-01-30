На сервисе объявлений массово продают курганские рестораны и гостиницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприниматели массово распродают готовые бизнесы ресторанов и гостиниц. Об этом сообщается на сервисе для размещения объявлений Avito.

«Продаю ресторанно-гостиничный комплекс „Версаль“ по улице Гоголя, 98А за 161 500 000 рублей. Готовый бизнес. Цена договорная (НДС 20% включены в стоимость). Общая площадь помещения — 1 700 кв. м. Здание включает в себя четыре этажа», — указано в объявлении. Ранее уже сообщалось о продаже этого бизнеса.

Также на продажу выставлено помещение, в котором ранее располагался бар «Квартал». Стоимость — 39 000 000 рублей. «Продаем 557,3 кв. м., в историческом и деловом центре Кургана. Второй этаж. Адрес: Курган, ул. Советская 107а», — сообщил владелец объявления. В описании указано, что также планируется продажа третьего этажа помещения, площадью 550 кв. м. В нем продолжается дизайнерский ремонт.

Кроме этого, появилось объявление о продаже ресторанно-гостиничного комплекса на 277 километре трассы «Иртыш». «У вас будет шесть соток земли, здание в два этажа (250 кв.м). Асфальтированная парковка, беседка на 16 персон, ландшафтный уход территории. На первом этаже размещено стилизованное деревянной мебелью кафе», — сказано на сайте. На втором этаже находятся шесть номеров гостиницы (два из них — люкс) на 21 спальное место. Как указано в объявлении, объект интересен, прежде всего, для инвестиции.

Ранее URA.RU писало, что курганец продает кафе из-за переезда в другую страну. Общая стоимость бизнеса — 390 000 тысяч рублей. Также владелец рассматривает вариант сдачи бизнеса в аренду за 15 тысяч рублей в месяц.

В Кургане продают ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» больше, чем за сотню миллионов рублей Фото: сервис Avito

На Avito появилось объявление о продаже курганского бара «Квартал» за 39 миллионов рублей Фото: сервис Avito

На 227 километре курганской трассы «Иртыш» продают ресторанно-гостиничный комплекс за 12 500 000 рублей Фото: сервис Avito