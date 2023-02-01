В Кургане избавляются от зданий филиалов банков. Скрин

02 февраля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

В Кургане продают помещения курганских филиалов «ВУЗ-Банка» и «Сбербанка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане распродают помещения, в которых находились филиалы банков «ВУЗ-Банк» и «Сбербанк». Информация об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Продаем нежилое помещение площадью 127 кв. м. Офис расположен на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного по адресу: улица Пролетарская, 20. Стоимость: 14 000 000 рублей», — указано в описании объявления о продаже офиса «ВУЗ-Банк». Владелец объявления сообщил, что преимуществами является расположение в центре города и транспортная доступность. Рядом с офисом находится управление Налоговой службы по городу Кургану и Центральный рынок в нескольких кварталах от помещения. Как указано в объявлении, площадь подойдет под банк, офисы и магазины непродовольственных товаров. Помимо этого, в Кургане ищут новых владельцев для офиса, в котором ранее располагался «Сбербанк». «Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме. Общая площадь помещения: 182 кв. м. Адрес: улица Карельцева, 56», — сообщается в описании. Владелец объявления установил цену сделки в 6 747 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане массово избавляются от гостиниц и ресторанов. На сервисе объявления появилась информация о продаже помещений двух ресторанно-гостиничных комплексов и одного бара. В Кургане продают помещение филиала «ВУЗ-Банк» за 14 000 000 рублей Фото: сервис объявлений Avito На сервисе объявлений появилась информация о сдаче в аренду офиса филиала «Сбербанк» почти за 7 000 000 рублей Фото: сервис объявлений Avito

В Кургане распродают помещения, в которых находились филиалы банков «ВУЗ-Банк» и «Сбербанк». Информация об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Продаем нежилое помещение площадью 127 кв. м. Офис расположен на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного по адресу: улица Пролетарская, 20. Стоимость: 14 000 000 рублей», — указано в описании объявления о продаже офиса «ВУЗ-Банк». Владелец объявления сообщил, что преимуществами является расположение в центре города и транспортная доступность. Рядом с офисом находится управление Налоговой службы по городу Кургану и Центральный рынок в нескольких кварталах от помещения. Как указано в объявлении, площадь подойдет под банк, офисы и магазины непродовольственных товаров. Помимо этого, в Кургане ищут новых владельцев для офиса, в котором ранее располагался «Сбербанк». «Нежилое помещение в многоквартирном жилом доме. Общая площадь помещения: 182 кв. м. Адрес: улица Карельцева, 56», — сообщается в описании. Владелец объявления установил цену сделки в 6 747 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане массово избавляются от гостиниц и ресторанов. На сервисе объявления появилась информация о продаже помещений двух ресторанно-гостиничных комплексов и одного бара.